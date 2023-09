Soud řeší stížnost na referendum o hazardu. Firma se plánu na kasino nevzdává

„Návrh přišel 22. 9. a podal ho obyvatel Tuchoměřic. Vyzvali jsme obec Tuchoměřice k vyjádření, rozhodnuto musí být do 30 dnů,“ potvrdila Seznam Zprávám mluvčí soudu Hana Černá.

Starosta Tuchoměřic Pavel Cihlář uvedl, že radnice nyní připravuje pro soud podklady. „To znamená vyhlášení referenda, vyjádření k jeho průběhu a tak dále. Právě to dáváme dohromady,“ přiblížil.

Poté ale do datové schránky radnice přišla žádost o vyslovení jeho neplatnosti. „Poslala to soukromá osoba, občan Tuchoměřic. Na základě GDPR vám bohužel nemůžu sdělit jméno,“ uvedl Cihlář.

„Ve středu sem přinesl šanon, který je v tuto chvíli na podatelně a je mu přiděleno číslo jednací. Zatím nevím, co v té žádosti je, musím předtím projít asi 50 jiných dokumentů,“ řekl Seznam Zprávám starosta Cihlář.

Podle Karla Kremla z iniciativy Tuchoměřice proti hazardu chtěl Žák znovu jednat o možnosti, jak v obci provozovat kasino. „Překvapilo nás, že se teď znovu pokouší hazard prosadit, protože po referendu řekli, že výsledek respektují. To je přesně ten důvod, proč jsme jim od počátku nevěřili, protože co slovo, to lež. K ‚dobrému sousedovi‘ mají rozhodně daleko,“ prohlásil.