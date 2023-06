Hazardní firmy lobbují v obcích. Podpora ministerstva už je jistá, slibují

Středa, 21. června 2023, Tuchoměřice u Prahy. Před místních devět zastupitelů předstupuje dvojice zástupců velkých hazardních firem.

Komunální politiky přesvědčují, aby podpořili stavbu dvou obřích kasin na území obce, respektive je prosí, aby nedbali na výzvu části svých obyvatel a nevyhlásili na území obce zákaz hazardu.

Slibují zahraniční klientelu ze sousedního Letiště Václava Havla, stovky pracovních míst, ale hlavně 65 milionů korun do obecního rozpočtu každý rok, a to díky dani z takzvaných technických her.

Právě o to, do čí kapsy daně z hracích automatů půjdou, se přitom v posledních dnech svádí tuhý boj. Ministerstvo financí nečekaně vložilo dlouho chystanou novelu zákona o hazardních hrách do konsolidačního balíčku, který má aktuálně na stole vláda. A udělalo ještě jeden nečekaný krok – ponechalo v hazardním zákonu systém, který motivuje obce, aby na svém území měly co největší počet hracích automatů.

To přitom měla být změna, kterou žádali zastánci regulace hazardu nebo třeba Ministerstvo práce a sociálních věcí. V rámci novely se snažili dosáhnout toho, aby daň vybranou z hracích automatů pobíraly všechny obce napříč republikou podle počtu obyvatel, nikoliv podle počtu „beden“ na svém území.

„Bát se o ty peníze nemusíte“

Jedním ze dvou v úvodu zmíněných mužů, kteří přišli přesvědčovat tuchoměřické zastupitele o výhodách hazardu v jejich obci, byl Jiří Bunda.

Bývalý generální ředitel Fortuny do Tuchoměřic dorazil jako zástupce investorů, především nadnárodní hazardní firmy Novomatic Group. Ta se chlubí tím, že v Česku provozuje 2500 hracích automatů ve více než 100 kasinech a k tomu „výherní“ automaty zároveň vyrábí.

O obratu Ministerstva financí si přečtěte zde: Ministerstvo financí chtělo v rámci konsolidačního balíčku významně upravit výběr daně z hazardních her. Velká změna se měla týkat hracích automatů – místo obcí z nich nově měla profitovat hlavně státní kasa. Ministerstvo ale nakonec ustoupilo a peníze obcím nechá. Podle kritiků, kteří proti hernám ve městech bojují, je to především vítězství podnikatelů s hracími automaty. Daně z automatů zůstanou obcím. Je to vliv hazardní lobby, tvrdí kritici

Když přišla řeč na nejasnosti ohledně toho, jak se budou peníze pro obce rozpočítávat, pochlubil se Bunda schůzkou s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS).

„Po nějakých mých připomínkách, zaslaných na Ministerstvo financí, jsem se zúčastnil schůzky přímo s panem Stanjurou. Ten na té schůzce přiznal, že to jiné rozpočtové rozdělení daní je chyba. A že to v podstatě potichu opraví a že to v podstatě zůstane tak, jak to je. A už to skutečně na stránkách Ministerstva financí je,“ prohlásil Bunda, jehož slova jsou zachycena na audionahrávce ze zasedání zastupitelstva.

Podobně situaci popsal i Jiří Žák, zástupce Bonver Win a. s., který na jednání dorazil společně s Bundou. „Bát se o ty peníze na 99,99 % nemusíte, protože Ministerstvo financí se postavilo rázně za to přerozdělení daně. Takže se nic nemění,“ ujišťoval zastupitele.

Finance: Ke schůzce s Bundou nedošlo

Ministerstvo financí odmítá, že by ke schůzce mezi Stanjurou a Bundou došlo. „Po prověření kalendáře pana ministra a prezenčních listin z příslušných jednání vylučujeme, že by se pan ministr kdykoliv v letošním roce zúčastnil jakékoliv schůzky za přítomnosti pana Bundy. Zároveň vylučujeme, že by byl pan ministr autorem výroku, který mu pan Bunda přisuzuje,“ reagoval na dotaz Seznam Zpráv mluvčí rezortu Filip Běhal.

Rezort rovněž odmítl, že by podlehl lobbingu hazardních firem. Zachování starého systému, který finančně motivuje obce, aby na svém území tolerovaly co nejvíce hracích automatů, si podle ministerstva přály především jejich vlastní organizace.

„Ministerstvo financí vyhovělo připomínkám zejména ze strany organizací sdružujících obce a reprezentujících jejich zájmy – Sdružení měst a obcí a Sdružení místních samospráv. Ty daly najevo, že nemají o nový koeficient zájem a upřednostňují zachování stávajícího koeficientu,“ uvedl mluvčí Běhal.

Rozdělení daní z hazardu Současný stav Původní návrh MF Stav po vypořádání MPŘ Daň z land-based hazardu 35 % stát, 65 % obce (podle počtu povolených zařízení) 35 % stát, 65 % obce (podle počtu obyvatel) 35 % stát, 65 % obce (podle počtu povolených zařízení) Daň z online hazardu 35 % stát, 65 % obce (podle počtu povolených zařízení) 100 % stát 100 % stát Daň z ostatních hazardních her 70 % stát, 30 % obce (podle počtu obyvatel) 35 % stát, 65 % obce (podle počtu obyvatel) 35 % stát, 65 % obce (podle počtu obyvatel)

Zároveň ale tiskové oddělení připustilo, že při vytváření zákona se zástupci hazardních firem jednali. „Bylo by naopak nestandardní, kdyby se MF v rámci úprav regulace hazardu nesešlo se zástupci hazardních firem a nevyslechlo si jejich podněty a připomínky, stejně jako si vyslechlo podněty a připomínky zástupců občanských sdružení usilujících o přísnější prevenci a regulaci hazardu,“ popsal pro Seznam Zprávy mluvčí Běhal.

„Byla to schůzka, kterou pořádala jedna oborová organizace, a této schůzky se účastnili lidé z Ministerstva financí včetně pana ministra. Určitě to nebyla schůzka, kde bych já byl s panem ministrem sám,“ upřesnil pro Seznam Zprávy Bunda.

Na schůzce podle něj znovu ze strany MF zaznělo, že si na změnu stěžovaly obce, a proto budou dál dostávat peníze podle počtu hracích automatů, nikoliv podle počtu obyvatel.

„Bylo přislíbeno, že to byla chyba a že dojde k úpravě, kdy se z toho vyjme online, ale 65 % z hazardní daně z technické hry z offlinu půjde dál obcím. Ale jestli ministerstvo říká, že žádná schůzka nebyla, tak nebyla,“ dodal Bunda.

Starosta: Kvůli vyhlášce utíkají z Prahy

Zvýšený zájem hazardní lobby zaznamenaly minulý týden i další české obce. Například do středočeských Čestlic dorazili na jednání zastupitelstva vyslanci společnosti Paradise Casino Admiral, shodou okolností také 21. června.

Paradise Casino Admiral je jednou z dceřinných společností nadnárodní firmy Novomatic. „V případě, že by obec Čestlice revidovala vyhlášku, a ta by umožnila provoz hazardních her, lze očekávat dodatečný příjem z provozu hazardních her ve výši cca 15–20 milionů Kč ročně, a to pouze z kasina provozovaného naší společností,“ slibují zástupci firmy v dopisu, který poslali zastupitelům.

Podle starosty Čestlic Martina Diviše ale obec o hazard na svém území nestojí. Všech devět zastupitelů se prý shodlo, že ponechá v platnosti vyhlášku, která hazard zakazuje.

Diviš přidává i vysvětlení, proč zrovna nyní zástupci obří firmy objíždějí obce o několika stovkách obyvatel: „Způsobila to vyhláška Prahy, která ukončuje provoz a činnosti kasin na svém území.“