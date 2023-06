Glosa: Korupční mechanismus v praxi

„Zájmem státu i obcí by mělo být počet heren snižovat, nikoli na nich co nejvíc nahrabat.“

Hazardní lobby může slavit – její zlaté doby v této zemi už naštěstí minuly, přesto stále není bezzubá.

V chystaném konsolidačním balíčku se jí podařilo zabránit změně přerozdělování daní z kamenných heren. Část těchto peněz chtělo Ministerstvo financí nově přerozdělovat i obcím, které na svém území herny nemají, nakonec ale v tichosti otočilo.

Majitelé heren si mohou oddechnout – kdyby nemohli starosty korumpovat miliony do rozpočtu, asi málokdo by je na svém území chtěl. Ostatně o „mimořádném korupčním potenciálu“ takto nastavené daně hovoří v oficiálním materiálu i Ministerstvo práce a sociálních věcí, které změnu zákona dlouhodobě požaduje.

Připomeňme, že to není první pokus hazardní lobby prosadit své zájmy v konsolidačním balíčku. V době obecného šetření hrozilo, že Ministerstvo financí sníží daně z loterií. Konkrétně u kamenných poboček z 35 na 25 procent, u internetových loterií na 30 procent. S tímto plánem ale ODS narazila u koaličních partnerů a nakonec ho do balíčku nedostala.

Tentokrát se na to šlo jinudy. A celá věc se odehrála v tichosti – z konsolidačního balíčku změna prostě vypadla, aniž by to bylo veřejně projednáno.

Mediální bojovnicí za příjmy z hazardu se stala ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková. „Co by se mohlo stát, je, že všechna města a obce by řekly, že když už nemají mít z hazardu ani korunu a všechno jde státu, tak to všechny obce na celém území České republiky zakážou,“ varovala.

Což by samozřejmě byla naprostá tragédie, protože taková pěkná herna nebo dvě, ideálně ve vyloučené lokalitě, to je přesně to, co každému českému městu chybí k dokonalosti.

Vladyková tím naprosto otevřeně potvrzuje onen zmiňovaný korupční potenciál a ani se u toho nezačervená. Bývalá starostka za hnutí ANO se zaklíná starostí o veřejné rozpočty. Připomeňme ale, že vysoký výběr daně z hazardu není něco, o co bychom se měli snažit. Je to pouze (ne moc dobrá) náhrada za negativní společenské jevy s hazardem spojené, které stát stejně musí sanovat jinudy.

Zjednodušeně řečeno – zájmem státu i obcí by mělo být počet heren snižovat, nikoli na nich co nejvíc nahrabat.

Aktualizováno: Na základě doplňujících informací Ministerstva financí jsme upřesnili popis mechanismu, kterým se mají daně z heren přerozdělovat.