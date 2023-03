Soud zrušil rozsudek v kauze Viktoriagruppe

Uvedl to mluvčí Městského soudu v Praze Adam Wenig na dotaz ČTK. Zrušený verdikt ukládal firmě i jejímu jednateli Petru Malému desetiletý zákaz ochraňování českých státních hmotných rezerv. Malého navíc posílal za podvod na sedm let do vězení a dal mu také desetimilionový peněžitý trest.