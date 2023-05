Sousedský spor o stavbu mezi domy: Je to altán a mám povolení, říká investorka

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Ve vilové čtvrti mezi pražskými Malvazinkami a Černým vrchem řeší obyvatelé bizarní sousedský spor. Mezi dvěma luxusními bytovými rezidencemi v ulici U Nikolajky začala majitelka jednoho z tamních bytů budovat další stavbu.

„Přesvědčila sousedy, aby jí dovolili si postavit altán na zahradě. A potom jsme zjistili, že ve skutečnosti dělníci kopou velkou jámu na fakticky třípatrový dům,“ popisuje jeden z obyvatelů domu. Na stavbu kouká přímo z pracovny svého bytu.

Majitelka pozemku Larysa Olshevska odmítá, že by dělala cokoliv špatně. Do České republiky se přistěhovala před více než 30 lety, předtím žila několik let v Americe. Do bytu v luxusním rezidenčním domě na Nikolajce se nastěhovala mezi prvními.

„Jsou to lži, které o mně šíří – že to bude třípatrový dům. Je to altán, já mám všechna potřebná povolení. Nebudu se s vámi bavit, nevím, kdo jste,“ prohlásila do telefonu. Osobní schůzku následně odmítla.

Altán budí vášně mezi vlastníky bytových jednotek už několik let.

Majitelka přízemního bytu si malý pozemek odkoupila od hlavního města už před lety. Leží mezi jejím vlastním pozemkem, patřícím k bytu, pozemkem SVJ a dvorkem sousedního domu. Podle územního plánu se jedná o zahradu. Podle sousedů jim majitelka tehdy oznámila, že by si tam ráda postavila malý altán jako sklad zahradního nářadí.

V roce 2016 požádala úřady o potřebná povolení a o rok později je získala. Jak má ve skutečnosti altán vypadat, ale sousedé zjistili až později – ve chvíli, kdy stavební povolení propadlo a Larysa Olshevska požádala úřady o jeho prodloužení. Teprve tehdy si všimli její žádosti na úřední desce.

V projektu se dočetli, že „zahradní altán“ je ve skutečnost zděná krychlová budova o hraně dlouhé pět metrů. Pod altánem je navíc projektované další, třímetrové podzemní patro. Altán má stát v prudkém svahu, přičemž výška budovy se počítá až od horní hrany svahu.

Místo altánu má tedy na zahradě mezi dvěma obytnými domy vyrůst téměř osmimetrová zděná stavba.

Sousedé se proti prodloužení stavebního povolení odvolali a Praha 5 jim vyhověla. Nadřízený úřad ale majitelce pozemku povolení znovu přiznal.

„Projekt je napsaný tak, aby se zkrátka dostalo stavební povolení. Ale když se na to člověk podívá, tak zjistí, že to nejde postavit,“ říká další soused.

V projektu se totiž mimo jiné píše: „Doprava stavebního materiálu bude vedena z příjezdové ulice přes byt investorky a na místo stavby. Bilance zemních prací je nulová.“

Zároveň je ale v projektu popsáno, že jde o podsklepený, zateplený dům s železobetonovou základní deskou.

„My jsme to napadli, protože zkrátka ten projekt je nesmyslný. Stavební úřad Prahy 5 ty námitky uznal, protože to opravdu nedává smysl. Magistrát jako nadřízený orgán to ale znovu odsouhlasil, že prý nedává smysl neprodloužit povolení, když už ho projekt jednou dostal,“ popisuje handrkování o altán mezi dvěma domy soused paní Olshevské.

Cestu zablokovali svými auty

Letos na jaře se investorka pustila do stavby. Obavy jejích sousedů se ukázaly jako oprávněné.

Dělníci rozpletli plot, na společném pozemku SVJ vybudovali provizorní cestu pro malý bagr, na ulici přistavili dva kontejnery na zeminu a pustili se do výkopových prací.

„Tady jsme na to hodně citliví. Před lety tady Central Group prakticky ze dne na den vykácel 4000 metrů čtverečních stromů, hodně se kvůli tomu protestovalo. Bydlíme tady kvůli zeleni a pořád se z ní někdo snaží ukrajovat,“ říká Jaroslava, obyvatelka sousedního domu.

Sousedé zavolali policii kvůli přistavěným kontejnerům. Stěžovali si na to, že majitelka nemá potřebné povolení k záboru veřejného prostranství.

„Ona prostě zaplatila pokutu a pokračovala dál. Počítá s tím, že zaplatí nějaké ty pokuty a bude to, ale dům už zůstane stát,“ říká další ze sousedek Larysy Olshevské.

Sousedé proto narychlo zaparkovali svoje auta před kontejnery, aby dělníci nemohli odvážet zeminu bagrem a zároveň nemohli kontejnery odvážet. Situace se vyhrotila, na místě musela zasahovat policejní hlídka.

„Jeden z dělníků vzal dláto a kladivo a vyhrožoval, že jestli neodjedeme, tak nám ta auta rozbije,“ popisuje Jaroslava.

Společenství vlastníků jednotek vyzvalo svoji členku Larysu Olshevskou, aby stavbu okamžitě zastavila. Podle stanov totiž společný pozemek SVJ, který její soukromý pozemek obklopuje, nesmí být použit pro stavbu. Spoléhají na to, že majitelka nemůže postavit osmimetrový zděný dům, pokud k němu bude přístup pouze přes její vybavený přízemní byt.

Stavební stroje utichly. Obyvatelé jsou ale přesvědčeni, že majitelka nějakou cestu, jak dostavit svůj altán, zase najde. Na dotaz redakce, jaké jsou její plány, ale odpovědět nechtěla.