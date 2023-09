Spor o lov lukem: přinese to více trpících zvířat, obávají se veterináři

Zatím mohli využívat jen některé palné zbraně. Dlouho očekávaná novela mysliveckého zákona připravovaná Ministerstvem zemědělství by ale mohla do honiteb dostat i lov lukem a šípy.

Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny v dubnu resort zemědělství vyzval, aby dlouho očekávanou novelu předložil poslancům do konce září. To je však podle ministerstva nereálné. Termín, kdy by se mohla novela mysliveckého zákona do Sněmovny dostat, zatím neuvedlo.