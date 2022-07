Majitele lesů trápí přemnožená zvěř. Tvrdí, že k tomu přispívá lovecký byznys

„U většiny majitelů soukromých lesů se setkávám s tím, že mají problémy s přemnoženou zvěří,“ říká místopředseda SVOL Richard Podstatzký. „Někde je to prase divoké, někde sika, někde jelen evropský. Ale v žádném regionu se nenajde lokalita, kde by některá zvěř nebyla přemnožená.“

Kamil Turek z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů přibližuje, že problém se týká hlavně západu republiky. „Nedá se říct, že by byla zvěř přemnožená na celém území, ale jsou lokality, kde je jí opravdu hodně,“ zmiňuje Plzeňsko, Krušné hory a západní pohraniční pohoří.

„Ono se upozorňuje na jednu lokalitu, kde ten problém je, ale jinde třeba není vůbec. Ale už se myslivci a lov házejí do jednoho pytle,“ je přesvědčen Jiří Frič, který provozuje takzvaný poplatkový lov. Ten v praxi znamená, že si zájemce za možnost lovení zaplatí u myslivce, který si pronajímá určitou honitbu (území, kde je dovoleno lovit).

Poplatkový lov není v Česku levnou záležitostí. Například zastřelení jelena, nejdražšího ze zvířat, se podle ceníků soukromých i státních honiteb pohybuje od 50 do 140 tisíc korun.

„Buďto to má někdo jako byznys, na práci, a tím pádem musí ty odlovy prodávat. Nebo to má jako koníčka a má svoji jinou práci, kde si na toho koníčka vydělává, platí si honitby a je to jeho hobby. Někdo dá půl milionu za myslivost, někdo za cestování,“ říká Frič.