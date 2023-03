Spousta kolegů si hledá jinou práci, říká šéfka odborů na úřadech práce

Během loňského roku se úřady práce dostaly do středu pozornosti: právě skrze ně se vláda Petra Fialy rozhodla distribuovat pomoc jak válečným uprchlíkům z Ukrajiny, tak i českým domácnostem zasaženým skokovým zdražováním.

Na podzim se pak naplno odhalily dlouhodobé potíže úřadů: že samy nejsou dostatečně atraktivním zaměstnavatelem, a tak ve velkých městech chybí úředníci, kteří by dávky zpracovávali. V důsledku toho se dostávají do problémů samotní klienti, kteří na podporu od státu čekají v některých případech déle, než jsou zákonné lhůty.

Nová vedoucí sekce Úřadu práce v Odborovém svazu státních orgánů a organizací Simona Struhová popisuje, jak se situace vyvíjí po propuštění generálního ředitele Úřadu práce Viktora Najmona v polovině února.

Zvládnou úřady práce dohnat vyřizování dávek, u kterých se nestíhaly zákonné lhůty, do konce letošního čtvrtletí, tedy do konce března, jak ubezpečoval ministr práce Marian Jurečka?

Mám před sebou pražskou žádost z 30. listopadu, kterou zpracovávám. Podle mého se to nepodaří dohnat do konce března.

Rozhodující bude duben, protože ten bude ještě náročnější. Už se nebudou prolongovat (prodlužovat, pozn. red.) žádosti na bydlení, ale budou se klasicky přehodnocovat (děje se tak vždy v pololetí, pozn. red.). Žadatelé budou muset předložit výši nákladů a příjmů za předcházející čtvrtletí.

Jak se vyvíjí situace na úřadech práce poté, co byl odvolán generální ředitel?

Zatím je navržena nová systemizace od prvního dubna, o které budeme jednat s generálním ředitelstvím. Potřebujeme prodiskutovat jednotlivé kroky, co chtějí podnikat od dubna. Chybí nám k tomu analýza této změny.

Co si může člověk mimo úřady práce představit pod pojmem systemizace?

Budou se rušit odbory na generálním ředitelství, budou vznikat nové. Bude se měnit struktura. Změní se i to, kdo bude mít na starosti jednotlivé agendy a co se pod agendami bude skrývat. Jsou tam i nově vzniklé agendy. Opravdu nám to připomíná organizaci v bankách.

O tom pro Seznam Zprávy mluvil pověřený ředitel Karel Trpkoš. Přešel do státní správy z komerčního sektoru a popisoval, že chce úřady změnit po vzoru bank. Chce, aby se pro úředníky vžilo spíše označení poradci. Už vám tuhle vizi představil?

To se právě týká systemizace, kterou chceme ještě podrobně projednat. Upozorňujeme na to, že naši klienti nejsou klienty bank. Může tam nastat problém.

U našich klientů je důležitý styk, co se týče vyhodnocování žádostí, vyhodnocování sociální situace a tak dále. Bylo nám vysvětleno, že budou mít více prostoru právě tito poradci, než jak máme teď my, když žádosti zpracováváme. Jenomže právě během zpracování narážíme na problémy, o kterých si klienti myslí, že pro nás nejsou důležité, ale pro nás je to podstatné. Nemusí to být problémy, ale i rodinná nebo sociální situace. Kontakt s klientem je při zadávání pro nás důležitý.

Když říkáte, že je rozdíl mezi klientem banky a úřadu práce, tak v čem ho spatřujete?

Je to o tom, že potřebují poradit a pomoct. Mnohdy nejsou orientovaní, na co mají nárok, co se týče dávek, co k tomu musí dokládat, co je s tím spjaté. Že třeba jejich dítě musí být v evidenci nebo třeba studovat. Je to proces, který je spjatý s různými životními situacemi, které musíme vyhodnotit přímo s klientem. Hlavně ve vyloučených lokalitách neznají klienti zákony, mnohdy nerozumí tomu, co po nich chceme, takže jim to musíme vysvětlovat jako dětem ve škole.

Takže je to částečně sociální práce?

Přesně tak.

Ke konci loňského roku se společně s pozdním proplácením dávek otevřeně mluvilo i o tom, že úředníci jsou přepracovaní, demotivovaní a podfinancovaní. V tomto ohledu se začalo něco měnit?

Je to stoprocentní pravda. Spousta kolegů už je opravdu na hraně a jsou rozhodnutí, jednou nohou už jsou venku, hledají si práci jinde, protože nával práce je enormní. I tam, kde jsme agendu nějak zvládali, tak se začalo přeposílat zpracování žádostí z těch nejvytíženějších měst, jako je Praha a Brno. Lidi jsou už opravdu v tomto nadoraz.

Co se týče peněz, tak zatím je to stále stejné. Ale bylo nám slíbeno panem Trpkošem, že nařízením o zvláštních příplatcích se posuneme o skupinu výš. Do této doby nám nikdo zvláštní příplatek v té vyšší částce nevyplatil, nebyly na to peníze.

Pan zastupující generální ředitel nám slíbil, že v dubnu těm lidem bude zvláštní příplatek ve vyšší částce vyplacen, a to zpětně od ledna. Upínáme se k tomu. Myslím, že když toto očekávání nedopadne, tak nás spousta kolegů opustí.

O jak velké navýšení k platu se jedná?

Jsou to zvláštní příplatky, je to jiná složka platu, měli jsme původní strop na nějakých 1300 korun, teď by to mohlo být až 2500 korun za měsíc. Zatím ale máme stále nižší příplatky. Odměny, co vím, tak od začátku roku žádné nebyly, i když vykonáváme činnosti, které nemáme v náplni práce, jako je výplata jednorázového přídavku na dítě.

V jednání je i to, že bychom se měli posunout z těch devátých platových tříd do desátých platových tříd. Samozřejmě se to netýká všech pracovníků. Bude záležet na hodnocení daného zaměstnance. Určitě to nebude zítra ani pozítří, horizont by měl být do konce června.

Když se bavím s pracovníky na úřadech, zmiňují, že mají platy v hrubém pod 30 tisíc korun. Zároveň podle slov ministra práce Mariana Jurečky byl průměrný plat necelých 36 tisíc korun a k tomu ještě roční odměny 54 tisíc korun. Proč se informace o platech tak rozchází?

Co můžu mluvit sama za sebe a kolegy, tak odměny byly vypláceny, ale ne všem stejně. Byl to průměr a víme, co to znamená. U nás odměny nedosahovaly 50 tisíc ani 30 tisíc korun. Když jsme to rozpočítaly s kolegyněmi, tak to bylo 127 korun za každý den na zaměstnance, ale nedostali to všichni. Odměny ve vámi zmiňované výšce, myslím si, dostalo jen strašně málo kolegů za přepážkami.

Minulo to podle vás pracovníky na přepážkách?

Moje odměny byly v roce 2022 nižší než v roce 2021. A jsem přepážkový zaměstnanec, pracuji s klienty.

Platí informace, že i úředníci už si sami žádají o dávky?

Ano, a nejen o dávky státní sociální podpory, ale i o dávky v hmotné nouzi. Ale to nám bylo sděleno panem ministrem, že se to týká i jiných úředníků.

Aktuálně se tedy úředníci upínají k dubnu a k tomu, jestli dostanete vyšší příplatky?

Ano. Přesně tak. Zatím je to o příslibech.

A prakticky – čekáte, že se vám to promítne do dubnové výplaty, takže v květnu, nebo v dubnu za březen?