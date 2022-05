Frustrace na úřadu práce: Vyplácíme na dávkách víc, než bereme na přepážce

Podobné částky, které jim chodí coby plat na účet, pomáhají vyřizovat lidem žádajícím o dávky. To jim samo o sobě náladu nezvedá. Navíc se ale dostávají v posledních týdnech pod stále větší pracovní tlak – vedle obvyklé pomoci pro české občany vyřizují i mimořádné dávky pro uprchlíky.

Příběhy dvou konkrétních žen úřednic odhalují aktuální nespokojenost pracovníků na úřadech práce, která se v květnu přetavila do krátké stávkové pohotovosti ukončené konkrétním termínem jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL).

„Jedna kolegyně už dala výpověď. Už to neunesla. Postupně budou odcházet další…,“ vypraví Dana, která má zkušenosti z pražského kolektivu.

Po téměř deseti letech pobírá Lenka pracující v Ústeckém kraji plat 27 tisíc korun hrubého. „I chovatel prasat si vydělá 30 tisíc korun hrubého. A to nám dávají pořád těžší a těžší agendy,“ zlobí se žena.

Situace se jí přímo dotýká i kvůli aktuálnímu zdražování potravin. S kolegyněmi si dávají tipy, kde je co v akci, a navzájem si vypomáhají. Když jedna vyráží pro zlevněné potraviny, rovnou nakupuje i pro ostatní.

Na úřadě práce je Lenka už jen kvůli kolegyním. „Když jedna vypadne, tak si to slíznou ostatní. Nic jiného,“ odpovídá na otázku, proč na úřadě zůstává.

V práci si připadá pod tlakem. Vše se zhoršilo už s covidem a aktuálně ještě přibyla humanitární dávka pro lidi prchající před válkou na Ukrajině. „V březnu a dubnu jsem nefungovala jako máma,“ popisuje Lenka s tím, že přibývají hodiny, které tráví na úřadě přesčas, a zároveň musí chodit do práce například v sobotu, aby s kolegyněmi dohnaly dávky pro české občany. Ti jsou podle ní stále častěji na úřednice nepříjemní.

Ve zbylém volném čase je tak bez energie a nemá chuť chodit mezi lidi. „Přijdu domů a jdu rovnou spát. Syn mi to vyčítá. Že si nehraji, že o víkendu nejedeme ani na výlet,“ připouští úřednice.

Pražská úřednice Dana mluví o tom, že se necítí v práci bezpečně. „Je to až k pláči, jak nám lidé nadávají. Nic nás nechrání, jen přepážka, když někoho naštveme, třeba že mu zamítneme dávku, tak nás může zabít. Jsme rizikové pracoviště,“ říká kategoricky úřednice, které redakce pozměnila křestní jméno.

Argument vlády, že pracovníci úřadu práce nejsou v první linii, a proto se jim nebude plošně zvyšovat plat, ženu rozzlobil. „Mám plat 26 tisíc korun. To i prodavačka má víc. Při tom návalu? Při té zátěži? Zdá se vám to normální?“ podivuje se Dana, která jako úřednice pracuje pátým rokem.

„Dávky, které vyplácíme, jsou vyšší než plat pracovníka na přepážce. Člověk, co rukama ani nehne, má dávky větší než my platy, “ zlobí se Dana a mluví o tom, že za férovou výplatu by považovala 32 až 35 tisíc korun měsíčně.