Zdražil chleba na 54 korun a říká: Netuším, co Češi ještě vydrží

„Takový skok v cenách surovin a energií jsem za 30 let, co jsme na trhu, ještě nezažil,“ říká v pořadu Agenda pražský pekař Richard Kabát, který má v hlavním městě třicet obchodů a prémiové pečivo dodává i do sítě Albert a online prodejcům Košík.cz a Rohlík.cz.