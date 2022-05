Peníze od státu, na které se Češi nevrhli. Kvůli byrokracii

A na kolik si lidé přišli? V průměru dostali 4058 korun za první tři měsíce. Od ledna do března se takto vyplatilo domácnostem 1,8 miliardy korun. Loni to bylo za stejnou dobu v průměru 3701 korun, celkem přes 1,6 miliardy. Jde o data, která zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věci.

Odbornice na český sociální systém Alena Zieglerová z Institutu pro sociální inkluzi ovšem mluví o tom, že lidi od podání žádostí odrazují jiné konkrétní a byrokratické překážky. „Viděla jsem jeden návrh, který to hlavní nezměnil. A to je čtyřnásobné dokládání nároků na dávku: čtyřikrát do roka, každé čtvrtletí. Což je nejvíce zatěžující pro lidi,“ říká Alena Zieglerová s tím, že většina výdajů na bydlení se přitom mění jen jednou ročně. „To, kolik platím za žárovky na chodbě, se nemění každé čtvrtletí,“ poznamenává odbornice.

Upozorňuje i na další problém zkoumání nároku na příspěvek na bydlení. „Zjišťuje se úplně do koruny podle příjmů a výdajů na bydlení, ale zpětně za kalendářní čtvrtletí. Takže v květnu se ptáme na situaci v lednu až v březnu. Opakovaně se úřady ptají na stará data,“ doplňuje Alena Zieglerová a kritizuje i to, že každý rok musí příjemci dávky žádat znovu od prvního července.

Právě Karel A. Novák mluví i o tom, že lidé mohou mít vnitřní problémy s žádostí o dávku. „Setkal jsem se s tímto postojem u lidí, kteří už jsou střední třída, ale příjmově by na dávku dosáhli. Nechtějí ji, protože to vnímají jako narušení důstojnosti,“ zmiňuje odborník z Platformy pro sociální bydlení.

O tomto problému mluví i další experti. „Lidé prostě nechtějí chodit na úřady práce, obecně je pro ně to místo velmi stigmatizující. Proto by výrazně pomohlo, kdyby se to zpracovávalo jinde. Je to spíš o prostředí, člověk si připadá na úřadech jako někdo méněcenný a někdo, kdo nezvládá svoji situaci,“ popisuje Radek Hábl, ředitel Institutu prevence a řešení předlužení. Nabízí se podle něj možnost, že by dávky zprostředkovávaly banky nebo dodavatelé energií.