Spravedlnost pro „kulaky“ po 71 letech. Bolševici je vyhnali neprávem

„Staré křivdy je třeba napravit. A nebýt formalista. Je nesporné, že k vystěhování došlo v důsledku perzekuce, že pan František Matys byl nepohodlný pro tehdejší režim. Bouřil se, byl za to nezákonně odsouzen a strávil za to nezákonně nějakou dobu ve vězení,“ poznamenal soudce Michal Matouš.

Nucené vystěhování ale podle soudce omezilo osobní svobodu sedlácké rodiny, a to včetně dětí, které se narodily už na nové adrese. Rodina se mohla do svého statku vrátit až po uvolnění poměrů v roce 1965.

„Je pravda, že se narodila až poté, co došlo k násilnému vystěhování. Nicméně rehabilitaci nelze vztahovat pouze k okamžiku vystěhování, ale i k následkům, které mělo. S vystěhováním souvisela nemožnost vrátit se do té nemovitosti až do roku 1965. To všechno je potřeba zahrnout do podstaty - zbavení osobní svobody,“ řekl soudce.