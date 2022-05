Stát definitivně prohrál spor o miliony v kauze Diag Human

„Ve sporu s rozhodcem Kindlem Ministerstvo zdravotnictví již pokračovat nebude,“ uvedl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Zdůvodnil to tím, že rozhodnutí Nejvyššího soudu v případě Kindla je obdobné jako u dalšího rozhodce Petra Kužela. Také ve sporu s Kuželem ministerstvo v soudním sporu neuspělo.

Rozhodci dříve tvrdili, že mají na odměnu nárok a dokládají to dopisem, který jim poslal bývalý ministr zdravotnictví Martin Holcát na konci roku 2013. Uvedl v něm, že je stát připraven vyplatit jim celkově 9 276 430 korun. Zároveň tehdejší ministr v éře úřednické vlády premiéra Jiřího Rusnoka napsal, ať ministerstvu pošlou čísla svých účtů.

Milan Kindl je také znám jako proděkan Západočeské univerzity v Plzni z doby, kdy tato škola kvůli rozdělováním takzvaných rychlotitulů přišla o akreditaci. Pro Seznam Zprávy v lednu 2020 uvedl, že práci rozhodce vykonával s kolegy po šest let na vlastní náklady. Podle něj kopírovali a překládali tisíce stran, platili nájem za jednací místnosti ve Švýcarsku i v Česku, hradili také letenky, hotely nebo ostrahu spisu.

„Pokud stát má vychovávat své občany k plnění závazků a do občanského zákoníku si vložil, že daný slib zavazuje, měl by možná jít příkladem. Odměna sice vypadá vysoká, ale který advokát by si nechal za spor o 14 tisíc korun zaplatit tři koruny. Poměr naší odměny ke sporné částce skoro 14 miliard je právě takový,“ dodal Kindl.