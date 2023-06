Steroidy vedou k agresivitě i depresím, varují experti po odhalení pašeráků

„Myslím, že i kvůli vlivu sociálních sítí jsou především kluci okolo 16 až 17 let velmi ohroženou skupinou. Na instagramu vidí někoho vysportovaného - často jsou to starší muži, kteří už mají přirozeně vyšší svalovou hmotu. Mladí se ale na rozdíl od nich neustále vyvíjejí,“ vysvětlila nutriční terapeutka Mušková.

Nebezpečí užívání steroidů a anabolických látek se podle odborníků blíží rizikům spojeným s užíváním drog. Lidí užívajících steroidy je přitom mnohem více než těch drogově závislých. „Můžeme zde hovořit o takzvaném abstinenčním syndromu, který se běžně projevuje při používání jiných látek. Je to vlastně takové zvyknutí si na to, že vypadáme nějakým hezkým způsobem, ale po odstavení těchto látek se nakonec ukáže, že třeba postava není jako dřív, a to způsobuje deprese nebo výkyvy nálady,“ uvedl Rynkowski.

Velký vliv na rozšíření mezi amatérskými sportovci a mladistvými má kromě sociálních sítí taky samotné prostředí fitness. „Vzniká něco jako kult krásy, všichni chtějí vypadat hezky, a to se týká jak žen, tak mužů. Lidé ale občas nevědí, jak toho dosáhnout přirozeným způsobem, a tak když přijdou do fitness klubu nebo posilovny, baví se o tom s některými profesionálními trenéry. Ti už ale můžou mít zájem na tom, aby distribuovali zakázané látky,“ pokračoval Rynkowski.

Konzumenti takových látek však často netuší, co vlastně do svého těla vpravují. „Viděl jsem naprosto nevyhovující prostředí v Jindřichově na Přerovsku. Pachatel choval asi deset psů a byla tam obrovská lejna. Kdyby si uživatelé představili, jaké bakterie se dostaly do výrobků, nikdy by si je neobjednali,“ uvedl Hanuš.