Kolik dáte z platu za byt či nájem? Mezi městy v Česku jsou velké rozdíly

Výrazně jsou vidět oblasti, kde se dá vlastní bydlení získat snáz, typicky Ústecký a Moravskoslezský kraj. I v nich jsou ale vidět rozdíly: zatímco v Opavě a Třinci člověk našetří na vlastní byt za deset či osm let, v Orlové jsou to čtyři roky.

To samé je vidět i v Ústeckém kraji: v Mostu a Chomutově se dá našetřit za čtyři až pět let, v Děčíně už je to skoro osm let.