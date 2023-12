Stížnost 97 zaměstnanců na šéfa ústavu. Ministerstvo se omluvilo za mlčení

Kociánka patří k největším zařízením svého druhu v Česku, nabízí široké spektrum služeb hendikepovaným lidem. Více než třetina zaměstnanců řediteli Komárkovi mimo jiné vyčetla špatnou komunikaci, neefektivní investice či nejasnou budoucnost centra, které v brněnském Králově Poli funguje přes sto let.

Rigidní setrvávání na představě konceptu ucelené rehabilitace (v CK by měli zůstat pouze ti, kteří studují), která je pro Centrum Kociánka likvidační jak ekonomicky, tak spektrem případných zájemců.

Ministerstvo podpořilo ve většině bodů ředitele, který centrum vede 10 let. Nicméně „částečně důvodnou stížnost“ vnímá ohledně vlekoucích se investic a oprav. Zaměstnanci zmiňovali podle nich nevydařenou rekonstrukci denního stacionáře v budově G, špatně fungující systém protipožárních dveří nebo problémy v kuchyni Kociánky.

Nespokojené pracovníky Centra odpověď z ministerstva neuklidnila. „V žádném případě nás to neuspokojilo. Neprovedli tady žádnou kontrolu, žádné šetření. Odpověď postavili na argumentech ředitele. Jasně nám dali najevo, že se s námi nehodlají bavit,“ uvedl jeden ze signatářů stížnosti. Redaktor hovořil se třemi z nich. Kvůli obavám z případných restrikcí si nepřáli uvést jména, redakce je ale zná. Na veřejnost komunikují prostřednictvím advokáta Štěpána Dražky.

MPSV i kvůli dřívějším výtkám zatím neschválilo celkovou strategii směřování svých center sociálních služeb na roky 2023 až 2025 a platí to i pro Kociánku . „V tuto chvíli není ohledně služby Domova pro osoby se zdravotním postižením, jejího zachování, případné transformace či ukončení rozhodnuto,“ napsal Kocanda. Ujistil, že se ministerstvo bude zabývat i podněty zaměstnanců.

Komárek případné rušení domova označil za „poplašnou zprávu“. „Je potřeba říct, že MPSV má své záměry a dlouhodobý trend v sociálních službách je deinstitucionalizace (v co největší míře pečovat o klienty v jejich přirozeném domácím prostředí – pozn. red.) a humanizace. My jako přímo řízená organizace MPSV musíme následovat tento trend,“ stojí v prohlášení Kociánky.

Zároveň to však podle vedení neznamená rušení služeb. „Pouze to, že budou poskytovány jinou formou. Pokud by se jednalo o odchod uživatelů, tak přirozenou cestou,“ doplnilo vedení Kociánky v prohlášení.