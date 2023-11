„Situace je neúnosná,“ stěžují si na šéfa zaměstnanci ústavu. Ministerstvo mlčí

Zařízení funguje v městské části Královo Pole přes sto let a lidem s hendikepem nabízí široké spektrum služeb, včetně denních a týdenních stacionářů, odlehčovacích služeb či chráněného bydlení.

Řediteli zároveň vytýkají, že s nimi problémy otevřeně neřeší. „Je to naprostá nekomunikace napříč centrem o důležitých věcech, které se pracovníků přímo dotýkají. Mlžení, fabulace, lživé informace, rozporuplné informace různým směrem,“ tlumočil výhrady advokát Štěpán Dražka, který pomáhal řešit stížnost u ministerstva.

Rigidní setrvávání na představě konceptu ucelené rehabilitace (v CK by měli zůstat pouze ti, kteří studují), která je pro Centrum Kociánka likvidační jak ekonomicky, tak spektrem případných zájemců.

Problém souvisí se záměry ministerstva na takzvanou „deinstitucionalizaci“ sociálních služeb. Jinými slovy mají klienti podobná zařízení využívat na delší pobyty co nejméně. Trend je opačný – co nejvíc je nechávat v domácím prostředí, pokud je to možné.