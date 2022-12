„Stres na vysoké je normální.“ Opomíjené duševní zdraví vysokoškoláků

„S nástupem na vysokou jsem začala mít úzkosti a přes zkouškové se to jen zhoršovalo. Měla jsem i panické ataky,“ svěřuje se studentka prvního ročníku magisterského studia na žurnalistice.

„Dlouho jsem se odhodlávala, ale nakonec to byla asi dobrá volba. Abych to opravdu začala řešit, mě přesvědčily tiky, které mě začaly obtěžovat. Ještě donedávna jsem brala antidepresiva,“ popisuje svůj příběh. Momentálně intenzivně dochází na terapie, antidepresiva ani antipsychotika už ale nebere.

Zkušenosti s úzkostí a nespavostí popisuje také studentka psychologie na pražské filozofické fakultě. „Má to víc příčin, ale jednou z nich jsou školní deadliny a množství toho, co musím udržet v hlavě a zvládnout,“ vysvětluje.

Také vnímá tlak okolí na to, že studuje právě obor psychologie. „Už jsem párkrát slyšela, že jsem přece studentka psychologie a když to nezvládám teď, jak to mám zvládat, až budu opravdu pracovat,“ líčí.