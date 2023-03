Tajné služby zřejmě na něco přišly, míní expert o zakazování TikToku

Západní vlády v posledních týdnech jedna za druhou zakazují čínskou sociální síť TikTok na státních zařízeních. Argumentují obavou o bezpečnost dat a infrastruktury. Podobné varování tento týden vydaly i české úřady.

Co všechno o vás TikTok ví? O jak velkou jde hrozbu? A čeká nás kompletní zákaz této aplikace? V rozhovoru pro podcast Stopáž odpovídá šéfredaktor technologického webu Lupa.cz David Slížek.

Pravidelní posluchači Stopáže si jistě umí udělat obrázek o tom, jak velký je TikTok fenomén a že už dávno není jen sítí pro tancující teenagery. Kolik aktivních uživatelů tahle síť aktuálně má?

Ve světě se odhaduje, že má přes miliardu měsíčních uživatelů. Tedy lidí, kteří si ji alespoň jednou měsíčně zapnou. V České republice se odhaduje něco mezi jeden a půl až dvěma miliony měsíčních uživatelů.

Když se podíváme na rozvrstvení společnosti, tak to je hrozně obrovské číslo. Jsou to úplně všichni lidé od 15 do 29 let.

Je to velké číslo, ale sociální sítě jsou tu ještě větší. YouTube má u nás 8 milionů aktivních uživatelů, Facebook něco pod 5 milionů. Takže 2 miliony jsou sice slušné číslo, ale TikTok pořád ještě není největší sítí u nás.

Čím je podle tebe TikTok tak atraktivní?

Mně osobně TikTok k srdci úplně nepřirostl, ostatně už nejsem nejmladší a sociálních sítí je na mě už trochu moc. Ale TikTok má jednu obrovskou, krásnou a zajímavou vlastnost - servíruje uživateli videa jedno za druhým. A dokáže je poměrně dobře vybírat, tak aby se člověku líbila. Takže vytvoří nekonečný stream videí, která člověka přikovají k obrazovce a nepustí ho pryč. Je to velmi dobrý zabiják času.

Mě fascinuje, jak mě má TikTok přečteného. Ukazuje mi věci, o kterých ani nevím, že by mě mohly bavit. A ať už se dívám u kohokoliv jiného, tak má vždycky naprosto odlišný obsah než já. Skoro jako by to byl nějaký otisk prstu. Jakým způsobem TikTok určuje, co za video ukáže tomu jednomu konkrétnímu uživateli?

Za prvé se o uživateli snaží nasbírat co nejvíce informací. Takže jakmile si člověk TikTok nainstaluje, tak po něm chce, aby si přidal všechny svoje kontakty, ze všech možných aplikací. To znamená, že se dozví, s kým se uživatel stýká, kamarádí nebo jaké jsou prostě jeho sociální kontakty. A už z toho se dá něco odhadovat.

Pak samozřejmě chce celou řadu dalších informací… No a druhá část spočívá v tom, že zkouší, jaký obsah, respektive jaká videa se člověku líbí. Jaká témata… Jestli jsou to srandičky, nebo jestli inklinuje k vážnějším věcem. Protože TikTok už dávno není jen o legráckách, ale je tam dost normálního obsahu.

A na základě těchto pokusů se vytváří váš personalizovaný feed šitý na míru jednoho konkrétního uživatele. V tomhle je TikTok opravdu dobrý a má jednu zásadní výhodu. Je hrozně jednoduchý, přímočarý, nerozptyluje se ničím jiným. Takže svůj algoritmus dokáže perfektně namíchat pro jednoho konkrétního člověka.

Já jsem docela opatrný uživatel a TikToku jsem nepovolil nic, kromě přístupu ke kameře. A stejně mi ukazuje věci relevantní k mým zájmům.

Tak o tobě neví tolik, ale skrz algoritmus se naučil dobře odhadovat, na co se dokoukáš, jak moc koukáš na určitá témata, co nedokoukáš, která témata se ti evidentně hodně líbí, na co zareaguješ. A jen z toho se dá velmi dobře odhadovat, co se člověku bude líbit dál.

Každá sociální síť, která je větší než miniaturní, se snaží sledovat svoje uživatele napříč internetem. Co jsou to tzv. trackovací pixely a kdo je používá?

Trackovací pixely jsou kus kódu, který někdo vloží buď úmyslně, nebo omylem do své webové stránky. Třeba protože chce například s Facebookem nějakým způsobem spolupracovat. Měřit dosah svojí reklamy, nebo jsou tyto pixely součástí sdílecích tlačítek - určitě je znáte „Sdílejte na Facebooku, Sdílejte na TikToku“ a podobně. A tento kus kódu umožňuje Facebooku, TikToku nebo komukoli sbírat data o uživatelích i mimo svoji vlastní aplikaci.

A to je samozřejmě velmi cenné. Na webu se sbírají informace o tom, na co člověk kliká, co ho zajímá, jak dlouho na jaké stránce vydržel… Prostě jak by se na něj co nejlépe dala cílit reklama.

Umí tyto pixely sledovat, co například píšu na klávesnici?

Tohle by se dít nemělo. Je to možné jenom poté, co uživatel dá v mobilu oprávnění, aby stránka nebo aplikace mohla sledovat klávesnici. Ale samotný trackovací pixel by toto umět neměl.

Jakým způsobem se dají nasbírané informace o nás zneužít?

Záleží na spoustě okolností. Většinou jsou tyto informace sbírány kvůli cílení reklamy. A to záleží na každém z nás, jestli to, že je na něj cílená reklama, bere jako osobní újmu, nebo jestli se s tím smíří, protože pak má určité služby na internetu zadarmo. To je na větší filozofickou debatu o tom, jak funguje byznys na internetu.

Ale už jsou konkrétní příklady, kdy sběr těchto dat může být pro určité skupiny obyvatel nebezpečný.

Například ve Spojených státech se momentálně dostávají do problémů uživatelky, které na sociálních sítích řešily témata týkající se potratů. Nebo prostě jen vyhledávaly kliniky, které potraty a služby s nimi spojené poskytují. Nedávno se v USA změnila legislativa a v řadě států jsou potraty prakticky nelegální. A státní úřady se snaží požadovat data od provozovatelů sociálních sítí a on-line služeb.

A tohle je najednou informace, kterou platformy nějakým způsobem posbíraly pro cílení reklamy, ale najednou se z té informace stává výbušná a nebezpečná věc. Takovým uživatelkám můžou ve výsledku hrozit postihy, nebo je policie může popotahovat za věci, které podle zákona neměly dělat. Takže potenciální nebezpečí tady je vždycky.

V posledních měsících, a intenzivně pak hlavně v posledních týdnech, zakázaly aplikaci TikTok na státních telefonech Velká Británie, Kanada, Austrálie, částečně Spojené státy, Evropská komise… Proč se k tomu po x letech fungování TikToku úřady rozhoupaly až teď?

Přesně tuhle otázku si kladu taky. Skoro to vypadá, jako by se státy dohodly a najednou TikTok začaly omezovat společně. Protože je to opravdu otázka pár posledních týdnů.

Nechci tu vymýšlet konspirační teorie, ale je možné, že tajné služby přišly na něco, co nemůžou zveřejnit, ale orgány to vědí a chovají se podle toho. Je to čistě moje spekulace, ale přijde mi, že tyto pokusy o blokování a omezování TikToku jsou víc než kyberbezpečnostními zájmy řízeny politicky.

Víme, že Čína nemusí být v budoucnu k Západu úplně přátelská, a tak se politici rozhodli, že preventivně omezí přístup, jak by se Čína mohla dostat do našich kritických systémů.

Takže jde o tuto bezpečnostní hrozbu a nikdo nenaznačuje, že by TikTok mohl například pouštět uživatelům čínskou propagandu?

Jedna věc je sběr informací o lidech a druhá věc je samozřejmě i možné šíření propagandy nebo obsahu, který se bude snažit nabourat sociální smír, nebo něco podobného. Všechno souvisí se vším. Teď víme, že je nepřátelský stát Rusko. A kdyby provozovalo sociální síť, která je populární na Západě, očekával bych nějaké preventivní kroky. Čína zatím proti Západu nevystupuje otevřeně nepřátelsky, takže se proti ní dělají pouze preventivní kroky.

Tento týden s varováním proti instalování TikToku přišel i náš Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Jakou hrozbu uvedl, že v TikToku vidí?

Vlastně to stejné, o čem jsme mluvili. Sběr informací. NÚKIB říká, že TikTok sbírá informace, které nepotřebuje pro své fungování. Což je takový hezký obrat, ale dejme tomu. A pak se tam hodně mluví o Číně, kde platí zákony, které dokážou všechny čínské firmy přinutit ke spolupráci s režimem, aby mu předávaly data.

Ale myslím si, že podobné varování by mělo platit i pro všechny ostatní sociální sítě. Měli bychom si dávat větší pozor, co všechno jim povolujeme.

Pojďme si na závěr dát praktické okénko. Jsem rodič teenagera, který mermomocí musí být na TikToku, jinak se stane třídním outsiderem. Jak mám nastavit jeho telefon a jak mám k jeho užívání TikToku přistupovat?

Ideální je, když rodič s dětmi aplikace nějakým způsobem užívá společně. Když má alespoň trochu přehled, co jeho potomci na internetu dělají. Nenechat je ve stavu, kdy dostanou do ruky telefon „a teď mě dvě hodiny neotravuj“.

Pak je důležité ratolest naučit, aby aplikacím nedávala žádná práva, která nejsou opravdu nezbytně nutná. Pokud po mně aplikace chce nahrát všechny kontakty, zakaž jí to. Pokud chce sledovat moji polohu, zakaž jí to. A to se netýká pouze TikToku, ale všech aplikací. Na všechno, pokud možno, říkejte ne. To je základní úroveň opatrnosti, kterou by měli dodržovat všichni.

A jak v telefonu nastavit, aby aplikace neběžela 24 hodin v kuse?

No pokud běží 24 hodin denně, tak asi v té rodině není něco úplně v pořádku. Ale i proto jsem mluvil o tom, že je důležité trávit čas na internetu společně. Zajímat se o to, co dítě na telefonu dělá, snažit se to pochopit, a ne hned všechno drakonicky zakazovat. Stejně to povede k tomu, že se k tomu potomek dostane nějakým alternativním způsobem, nějak pokoutně.

Stejně jako nevypustíte dítě na 24 hodin ven mimo dozor, tak on-line by to mělo fungovat stejně. Rodič by měl vědět, kde a s kým dítě on-line je.

Takže se snažit být cool rodič a nějaké hranice překročit pod dohledem a naučit s nimi dítě zacházet?