Někteří hrozbu nevidí, jiní mažou účty. Politici a úřady řeší data na TikToku

„Aplikace vědí to, k čemu mají přístup. Jak Apple, tak Android umožňují zobrazit oprávnění. Pokud má aplikace oprávnění k poloze, může si ji k sobě posílat. To samé u přístupu k SMS, fotkám, kontaktům apod.,“ vysvětluje ředitel informační bezpečnosti Seznam.cz Martin Doleček. (Do skupiny Seznam, a.s. patří i vydavatel Seznam Zpráv Seznam.cz média) „TikTok na svých stránkách píše, proč to či ono potřebuje, ale většinou se hájí tím, že chce lépe cílit reklamu, najít uživateli další ‚přátele‘, nebo sbírat diagnostická data pro další vývoj aplikace.“