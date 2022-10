Covidovou aplikaci nemažte. Válek z ní chce udělat superprůkaz

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z TOP 09 má nyní aplikaci Tečka v mobilu víc než šest milionů obyvatel Česka. Nástroj je přitom nyní v tuzemsku téměř bez využití – lidem se do aplikace sice nahrávají certifikáty o očkování či absolvovaných testech, k prokazování se v rámci protiepidemických opatření už ale neslouží.

Ani do budoucna by se podle Válka z Tečky neměla znovu stát vstupenka určující, kdo smí do kina nebo restaurace. Využít ji ale chce coby elektronický zdravotnický kompas.

„Chceme, aby se v Tečce – pokud o to občan bude mít zájem – objevovaly i další informace. Aby se dozvěděl, jaká jiná očkování dostal a mohl si naplánovat přeočkování, třeba proti tetanu. Finální cíl je, aby se z Tečky stal elektronický průkaz pacienta, dovedu si představit, že půjdete na CT vyšetření, praktický lékař vám žádanku nahraje do Tečky a v nemocnici ji pouze nahrají do systému,“ nastínil ministr pro Seznam Zprávy.

Funkcí by ale podle něj postupně aplikace měla mít ještě víc. „Mohla by být místem, kde bude mít pacient finálně svou zdravotnickou dokumentaci, propouštěcí zprávy, informace o očkování, informace o tom, že jako řidič prošel prohlídkou a nemusí na ni znovu chodit. Technicky tam může být cokoliv včetně informací o lécích, čili propojení s lékovým záznamem,“ doplnil ministr.

Aplikace by se tak podle ministra také musela přejmenovat. Nový název sice ještě zřejmý není, Válek ale hovoří o „elektronickém průkazu pacienta.“ Před několika dny potom v Senátu zmiňoval pojem eKarta.

Bezpečnost dat?

Tečku si lidé mohou stahovat už déle než rok a dnes ji využijí spíše jen při cestování – například při potvrzování očkování proti covidu-19 na mezinárodním letišti.

Podle Válka je její výhodou právě to, že za správnost v ní zaznamenaných informací ručí přímo stát. Aplikace by podle něj do budoucna měla pomoci zmenšit i administrativní zátěž v nemocnicích.

„Navíc je pod kontrolou bezpečnostních agentur jako Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Máme pro program všechna práva, já pouze budu trvat, aby to bylo na základě zákona a pečlivě prodiskutováno s Úřadem pro ochranu osobních údajů, data patří pacientovi a ten musí být tím, kdo rozhodne, kdo může s daty nakládat,“ míní Válek.

Zároveň je podle něj důležité, aby tato multifunkční aplikace zůstala jen možností – senioři či lidé, kteří nejsou s užíváním aplikací sžití, se podle jeho slov nemusí obávat potíží.

Foto: Ministerstvo zdravotnictví Tečka funguje i offline a podle ministerstva by mohla usnadnit putování zdravotnickým systémem a ulehčit od administrativy v nemocnicích.

Pokud jde o zabezpečení citlivých dat, je podle ministerstva už nyní na vysoké úrovni a zatím se neplánují změny. „Bude jednoznačně preferována NIA,“ doplnil mluvčí resortu Ondřej Jakob.

Národní Identitní Autorita (NIA) je státní instituce, která zajišťuje elektronickou identifikaci uživatelů pro státní portály, takzvané NIA ID je identifikační prostředek založený na kombinaci jména, hesla a SMS kódu.

Jakob zároveň potvrdil, že aplikace bude v případě potřeby nadále plnit i své dosavadní funkce. Pokud jde o zpřístupnění nových funkcí Tečky, přesné datum však ministerstvo stále nezná a o přesné podobě debatuje v rámci jednotlivých odborů.

„Prozatím nebylo vypsáno výběrové řízení,“ uvedl bez dalších podrobností mluvčí Jakob.

Dnes je Tečka propojená s databází Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), kam lékaři zadávají informace o všech provedených testech nebo podaných dávkách očkování.