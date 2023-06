Teplota hladiny vody v Atlantiku skokově vzrostla, má vliv na počasí v Evropě

„Je to velmi vzácná situace. V moderní době, kdy teplotní anomálie díky satelitům měříme, je tento jev úplně nový. To, proč k němu konkrétně došlo, se bude teprve zkoumat,“ popsal klimatolog Aleš Farda z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd rekordní teploty.

„Vědci po celém světě na to mají mnoho různých odpovědí, což potvrzuje i fakt, že šlo o velmi nepředvídaný výkyv. Problém ale není to, že tohle oteplení nikdo nečekal, ale to, že se stalo tak rychle - během několika dnů,“ zhodnotil jev pro Seznam Zprávy matematik Eliot Jacobson, který na něj na twitteru upozornil.