Zkuste si, jestli byste prošli na elitní gymnázium

Výsledky Cermat předá školám do pátku 28. dubna a ředitelé je pak mají zveřejnit do dvou pracovních dnů. První výsledky se tedy žáci dozvědí nejpozději 2. května.

Výsledky testů z náhradních termínů předá Cermat školám 18. května a ředitelé je musejí opět do dvou dnů zveřejnit. „To znamená, že do 20. května by všichni měli vědět, kam půjdou na školu,“ řekla mluvčí Cermatu Jana Patáková.