Přijímačky na střední školy jsou tu. Výsledky budou známé koncem dubna

Jednotnou přijímací zkoušku na maturitní obory tvoří dva písemné testy, jeden z českého jazyka a literatury a druhý z matematiky. Uchazeči ji skládají na školách, na které si do 1. března 2023 podali přihlášku.

U každého oboru jsou stanovené dva termíny zkoušek. Každý se totiž může hlásit na dva obory s přijímačkami formou jednotné zkoušky, a to na jedné, či na dvou školách. Nelze si pak volně vybrat, na kterou školu kdy jít skládat zkoušku. První termín se vždy týká školy či oboru, které žadatel uvedl v přihlášce jako první v pořadí.

Pořadí škol v přihlášce nevyjadřuje prioritu, o kterou školu má žák větší zájem. Výsledky testů na jedné ze škol také nejsou rozhodující pro přijetí právě na tuto školu. „Obě školy přihlížejí k lepším výsledkům z obou testů. My posíláme školám ty lepší výsledky z každého předmětu – z matematiky a z českého jazyka a literatury,“ vysvětluje Jana Patáková, mluvčí centra Cermat, které se stará o zpracování výsledků.

Žáci, kteří se z vážných, obvykle zdravotních, důvodů nemohli dostavit na řádný termín zkoušky a do tří dnů se omluvili řediteli školy, mohou využít náhradní termíny.

Jednotné zkoušky vyhodnocuje organizace Cermat neboli Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Cermat má povinnost výsledky předat školám 28. dubna 2023 a ředitelé škol je pak mají zveřejnit do dvou pracovních dnů. První výsledky se tedy žáci dozvědí mezi 28. dubnem a 2. květnem 2023. Přímo žákům nebo jejich rodičům Cermat výsledky neposkytuje.

Výsledky testů z náhradních termínů předá Cermat školám 18. května 2023 a ředitelé je musejí opět do dvou dnů zveřejnit. „To znamená, že do 20. května by všichni měli vědět, kam půjdou na školu,“ říká Jana Patáková.