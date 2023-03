Rodiče to s přihláškami na střední přetaktizovali

Zájemci o studium na pražském Gymnáziu U Libeňského zámku musí tradičně počítat s velkou konkurencí. Loni se sem hlásilo do čtyř tříd 558 dětí. Letos devátou třídu opouštěl nejsilnější ročník za posledních dvacet let – o třetinu více dětí než před třemi lety. Přesto na tomto pražském gymnáziu paradoxně zaznamenali v letošním roce o skoro 250 přihlášek méně.

„Podle mě je to u nás jednak způsobené tím, že jsme loni měli hodně uchazečů. Někteří zájemci se tak zalekli. Zadruhé i společensky jim bylo vysvětlováno, ať si jednu přihlášku dají na preferovanou školu a druhou na jistotu. I když se přiznám, že nevím, co je dnes jistota,“ říká ředitel Gymnázia U Libeňského zámku František Kosina s tím, že i některé učební obory mají dnes převis.

Podle ředitele Kotta by se tak s trochou nadsázky mohl systém přihlášek na střední školy stát tématem diplomové práce na pomezí psychologie a statistiky, aby konečně pochopili, jak uchazeči uvažují. Každopádně i jim ze zpětné vazby letos vychází pár zjištění.

Odpovídá tomu i zkušenost Kateřiny. Za normálních okolností by se její dcera hlásila na gymnázium, jenže pod tlakem zpráv o obrovském zájmu daly s dcerou raději přihlášky na lyceum a obchodní akademii.

Rodiče to letos totiž možná přetaktizovali. Řada obchodních akademií nebo lyceí, které si rodiny vyhodnotily jako schůdnější volbu, letos hlásí největší převis zájmu za poslední roky.

Pražské Obchodní akademii Bubeneč se loni do třídy ekonomického lycea přihlásilo 98 zájemců, letos 227. Dvakrát tolik přihlášek mají také v Obchodní akademii Vinohradská.

„Je to loterie jak pro rodiče, tak i pro školy. My nevíme, kdo nám skutečně dá zápisový lístek a pro koho jsme pouze druhou volbou,“ popisuje ale ředitel školy Milan Macek.

Na druhou stranu ale neplatí, že by se letos uchazeči vyhýbali pouze nejžádanějším gymnáziím. Stejná je situace i na některých vyhlášených odborných školách, kde byl v předchozích letech velký přetlak. Rodiče si tak vyhodnotili, že o ně bude letos ještě vyšší zájem. Opak je ale pravdou.

Například na jednu z nejstarších českých ekonomických škol – libereckou obchodní akademii v ulici Šamánkova se do třídy ekonomického lycea loni hlásilo na 30 míst 131 uchazečů, letos byl zájem překvapivě menší – 95 přihlášek – i přes výrazně vyšší počet žáků, kteří vycházeli z deváté třídy.

„Řadě dětí, které si daly loni přihlášku k nám a na gymnázium, nedopadla ani jedna. Takže si myslím, že v letošním roce o to více taktizovali,“ uvažuje Regina Pfannenstielová, ředitelka školy, která byla založená už v roce 1863.

Z dat Cermatu, který eviduje počty přihlášek na střední školy, ale vyplývá, že nejde o trend, který by se poprvé objevil letos. Rozložení přihlášek se změnilo po covidu. Zatímco do roku 2020 na čtyřletá gymnázia chodilo stabilně 22 procent ze všech podaných přihlášek, loni došlo k výrazně změně a bylo to jen 16,1 procenta. Letos byl podíl z rekordního počtu 212 tisíc přihlášek ještě o pár desetin nižší – 15,3 procenta.