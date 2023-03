Nejen gymnázia zažívají přetlak. Podívejte se, o které obory je největší zájem

Česko stále nemá dostatek gymnázií a lyceí, aby uspokojilo zvyšující se zájem o všeobecné vzdělávání. Nejsilnější ročník za posledních 15 let přitom od září nastupuje na střední školy.

To potvrzují také data, která zobrazuje graf výše. Všechny jmenované obory včetně uměleckých nebo právních činností se těší velkému zájmu budoucích středoškoláků a dá se očekávat, že letos bude přetlak ještě vyšší. Navíc převis zájmu se oproti předchozímu přijímacímu řízení výrazně zvýšil ve všech oborech vyjma technické chemie.

„Jakmile přibudou děti (v přijímacím řízení), můžeme pozorovat, že zatímco gymnázia nabírají pořád stejný počet, na střední odborné školy se to zvyšuje podle toho, kolik dětí máme,“ vysvětluje analytik informačního centra o vzdělávání EDUin Jan Zeman.

Jinak řečeno: s nedostatkem míst na gymnáziích se zbytek zájemců o všeobecné vzdělání přelije na odborné školy, ačkoliv o takovou dráhu zájem nemají a jinde v Evropě by se na gymnázium nebo podobný druh školy dostali.

Největší tlak na gymnázia je v Praze. Podle dat Národního pedagogického institutu z roku 2021 nastoupilo v hlavním městě do prvního ročníku 28 procent z celkového počtu všech tamních žáků. Praha tak od příštího září přidává tisíc míst pro současné deváťáky – celkově tedy gymnázia nabídnou pro prváky 12 680 židlí. Čtyřletá gymnázia otevřou v září 64 tříd, o osm více než minulý školní rok.

Žáci, kteří nenastoupí na maturitní, ale učební obor, své volby v budoucnu nejčastěji litují. Ukazuje to průzkum společnosti Trexima. Celkem 42 procent žáků posledního ročníku učebního oboru by volilo jinou přípravu na budoucí povolání, kdyby se mohli rozhodovat znovu. U gymnazistů je to jen zhruba pětina žáků.