Tlak byl velký, říká svědek k tragickému příběhu od Bečvy

„Bylo k nám přistupováno, že jsme to způsobili my. Kontroloři z inspekce nehleděli na alternativní možnosti. Chtěli další a další materiály. Jenom jsme odpovídali na dopisy. Do toho jsme měli zabezpečovat bezproblémový chod zařízení a bylo to velmi náročné pracovně, psychicky i fyzicky,“ popsal Stachovec pro Seznam Zprávy.