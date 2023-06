Tragédie předčila drsnou kampaň. Proud na železnici zabil mladíka

Pardubický kraj: Obrovskou tragédií skončila zábava mladých lidí v Letohradě. Při pořizování selfie na vagónu a následném zásahu elektrickým proudem, jeden mladík zemřel, druhý byl zraněn a převezen do nemocnice. Více v tiskové zprávě: https://t.co/gT3tWbhDFz #policiepak pic.twitter.com/vOlSe3Fb2J

I on v reakci pro Seznam Zprávy zdůraznil, jak nebezpečné je traťové vedení a to, že výboj může člověk dostat, aniž by se přímo dotkl drátu a doporučuje proto dbát opravdu zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti kolejí.