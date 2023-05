Trenér reprezentace dostal za zneužití 14leté svěřenkyně podmínku

Během masáže se hráčky dotazoval, zda cítí jejich emoční spojení. Vysvětloval jí, kde se na těle nacházejí erotogenní zóny, a to s vědomím, že jí nebylo ani 15 let. Hráčka měla podle soudce obavy, že pokud by nerespektovala jeho tréninkový a rehabilitační plán, nechtěl by ji trénovat a ona by neměla příležitost být v reprezentaci.