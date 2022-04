Další trenér reprezentace čelí obžalobě za zneužití. „Holky lžou,“ brání se

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

U okresního soudu v Hradci Králové odstartoval proces s bývalým reprezentačním trenérem stolního tenisu Michalem L. Je obžalován ze zvlášť závažného trestného činu pohlavního zneužití čtrnáctileté svěřenkyně.

Seznam Zprávy příběh dotyčné špičkové hráčky popsaly v červenci minulého roku a hovořily i s dalšími svěřenkyněmi obžalovaného trenéra. Michal L. tehdy odmítl s redakcí hovořit. Nyní poprvé před soudem promluvil. Jakoukoliv vinu popřel. Dívky si prý všechno vymyslely.

Státní zástupkyně Michaela Hartmanová mu ovšem neuvěřila. V obžalobě, kterou v úvodu líčení přečetla, stojí: „Za účelem svého sexuálního uspokojení nejméně ve čtyřech až pěti případech jiným způsobem zneužil v té době nezletilou hráčku, když jí v rámci rehabilitace prováděl masáže celého těla, během kterých jí mimo jiné masíroval její nahá prsa včetně bradavek.“

Šestapadesátiletý Michal L. osahávání podle obžaloby tehdy dívce zdůvodňoval tím, že mezi trenérem a svěřencem by měl být vzájemný blízký vztah, protože je to dobré pro její kariérní rozvoj. Hráčce prý vysvětloval, kde se na těle nacházejí erotogenní zóny.

„Poškozená mu věřila a měla obavu, že pokud by nerespektovala jeho tréninkový a rehabilitační plán, nechtěl by ji trénovat a ona by neměla příležitost být v reprezentaci,“ zdůvodnila státní zástupkyně Hartmanová. Za pohlavní zneužití dítěte mladšího patnácti let mu navrhla trest 2 až 2,5 roku vězení s dvou- až tříletou podmínkou a zákaz trénování mládeže po dobu dvou až tří let.

Předseda soudního senátu Zdeněk Roch hned na začátku procesu nabídl Michalovi L. možnost uzavřít dohodu o vině a trestu.

„Vinu naprosto odmítám. To, co tu zaznělo, není pravda,“ odmítl nabídku bývalý trenér a při výslechu se dal do vysvětlování, jak masáže podle něj probíhaly.

„Jednalo se o dvě až tři masáže. Byly odborné, trvaly zhruba 20 až 30 minut a dotyčné hráčce jsem masíroval pouze záda. Musím odmítnout, že by to bylo za účelem mého sexuálního uspokojení a že bych mluvil o erotogenních zónách. Vždy, když hráčka odcházela, tak byla spokojená a poděkovala,“ řekl u soudu.

Na dotaz, zda-li stejnou masážní péči věnoval i jiným svěřenkyním či svěřencům, Michal L. odpověděl, že se masážím od dob absolvování kurzu na vysoké škole víceméně nevěnoval a s výjimkou zmíněné reprezentantky jiné svěřenkyně nemasíroval.

Boule na ručníku a vibrátory

Bývalý reprezentační trenér Michal L. se podle vyšetřování nechoval nepřijatelně jen k jedné hráčce. V přípravném řízení vypovídala řada jeho dalších svěřenkyň. Dvě z nich se se svými zkušenostmi svěřily loni i Seznam Zprávám.

Například reprezentantka kadetek z let 2011/2012 popsala, že z obžalovaného měly hráčky strach. „Často vyhrožoval, že nás z reprezentace vyloučí a do toho měl strašné kecy a sexuálně laděné narážky,“ vzpomíná na svou ranou hráčskou etapu nyní již dospělá žena.

„Když si třeba v umývárně některá z nás myla hlavu, řekl jí, že by ji ohnul přes umyvadlo a už by to jelo. Nebo nás v bazénu varoval, abychom si dávaly bacha, jak se hýbeme, že by se mu mohla udělat boule na ručníku. Jindy zase mluvil o vibrátorech.“

Další sportovkyně, kterou Michal L. trénoval v letech 2014 až 2019 v Centru mládeže v Hradci Králové, popsala, že nešlo jen o sexuálně laděné narážky. Souzený muž po ní chtěl, aby se natočila při hře ve spodním prádle nebo žádal, ať mu zatancuje. V obou případech odmítla, což prý následně vyvolalo jeho hněv.

Jak vylíčila, několikrát ji uvedl do nepříjemných situací. Příklad? Ubytování na mezinárodním turnaji, kde byla s Michalem L. a jeho synem.

„Bylo mi zhruba patnáct let,“ vzpomínala. „Řekl, že klub má málo peněz, a tak objednal jeden apartmán pro všechny. Když jsem se vrátila z tréninku, všimla jsem si, že dvě původně oddělené postele jsou najednou přistrčené k sobě. Spali jsme vedle sebe a dotýkal se mých nohou přes pyžamo. Neměla jsem sílu mu odporovat, všichni jsme se ho bály,“ svěřila se redakci stolní tenistka, kterou trénoval od jejích jedenácti do šestnácti let.

„Je to msta a mocenský boj.“

U soudu bývalý reprezentační trenér toto všechno popřel. Žádné dvojznačné poznámky vůči hráčkám prý neměl, vulgárně nehovořil a nic sexuálního nenaznačoval. „To jsou věci takového kalibru, které musím naprosto odmítnout. Nic takového jsem nepoužíval a neříkal.“

Odmítl také, že by někomu vyhrožoval vyhozením z reprezentace. V praxi to prý není možné, protože o tom kdo v ní bude, nebo nebude prý nerozhoduje jen on, ale i výkonný výbor Českého svazu stolního tenisu.

Navíc na zmíněném zahraničním turnaji to prý bylo úplně jinak. „Ty postele byly tři a byly oddělené nočním stolkem. Já jsem neměl zájem spát s ní na dvojlůžku,“ odmítl u soudu bývalý trenér.

A jaký je tedy podle něj důvod, že by si několik různě starých dívek, z různé etapy jeho trenérské kariéry, z nichž některé se donedávna neznaly, vymýšlely?

„Je to msta a mocenský boj. Někdo chce využít tuto kauzu k likvidaci klubu, kde jsem působil, k odvolání výkonného výboru Českého svazu stolního tenisu a vyřizuje si účty. Já to takto vnímám. A trvám na tom, že celá kauza je vykonstruovaná, nepravdivá a nehezké věci, které u o mě někdo říká, nejsou pravda,“ tvrdí obžalovaný šestapadesátiletý bývalý trenér.

Hlavní líčení bude pokračovat v červnu výslechy dalších svědků včetně hráček, jejich rodičů a funkcionářů svazu stolního tenisu. Na ty je mimochodem podáno trestní obvinění za to, že o chování trenéra věděli, od mládeže ho neodstavili a vše záměrně tutlali.