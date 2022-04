Ničil životy i sny. Trenér odsouzený za znásilnění přesto dál pracuje s dívkami

Martin Zavoral využil v průběhu hlavního líčení takzvaný institut prohlášení viny. Ke všemu se přiznal, a tudíž za zvlášť závažný zločin, za který by mu hrozilo vězení v rozmezí od dvou do deseti let, dostal jen podmínečný trest.

„Začal mi sahat do kalhotek a chtěl, abych ho uspokojila rukou. Když jsem se rozbrečela a začala ho prosit, ať to nedělá, začal na mě řvát, ať jdu do hajzlu a ať vypadnu.“ Podobných útoků bylo víc, a ne vždy se je podařilo odrazit. Současně trenér podle Petry zintenzivnil i hrozby a vyhrožoval, že vyhodí z reprezentace i jejího bratra.

„Ukazovat můžeme, co chceme, ale já osobně je netrénuju,“ reagoval na to, co reportér viděl. „Zeptaly se mě, co mají dělat, tak jsem jim řekl, že to mají napsané ve sportovním deníku. Já jsem jim je napsal, mají je napsané na tu sezonu a to musejí dodržovat. Já je netrénuju. Nemůžu,“ trval si na svém Martin Zavoral a dodal, co si o soudním zákazu myslí. „To je přesně to, že si na vás něco vymyslí a vy musíte držet hubu,“ ulevuje si.