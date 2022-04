„Nutil mne, abych ho uspokojila.“ Sportovkyně popisují zneužití trenérem

Jak ale zjistil reportér Seznam Zpráv Jan Novák, mladým svěřencům a svěřenkyním se odsouzený muž přesto dál věnuje. Jak je to možné? A jak to obě dívky vnímají?

Jedna z jeho svěřenkyň Petra se věnovala kickboxu od čtrnácti let, dařilo se jí vyhrávat tuzemské soutěže a postupně se v sedmnácti letech dostala až do české reprezentace. Nakonec se stala třeba i mistryní světa v kategorii juniorů. Po čtyřech letech se ale zhroutila a s kickboxem skončila. Důvodem bylo právě sexuální obtěžování.

Nejdříve si s ní psal přes sociální sítě a chtěl po ní fotografie ve spodním prádle. „Začal takovými narážkami typu, že správný reprezentant by měl mít kuráž, neměl by být srab. A měl by mít sebevědomí. A že to sebevědomí se ukáže tím, že ty fotky budu posílat. A pokud na to nemám, tak nemám na to být ani v reprezentaci,“ vzpomíná Petra.