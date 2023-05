Učitelky rozdaly dětem diplomy za nepořádek, škola jim sníží plat

Za špatně uklizený pokoj diplom s obrázkem prasátka a textem: „To jsem já! Neuklízím!“

Takový zážitek si ze školy v přírodě odneslo několik prvňáků Základní školy Kuncova v pražských Stodůlkách.

Na případ ve své facebookové skupině Líný učitel upozornil Robert Čapek, který se situaci ve školství věnuje. Podnět podle něj nepřišel od rodičů, ale od jedné z účastnic.

„Učitelka vyhlásila, že má diplom pro tři konkrétní žáky, kteří s nadšením běželi dopředu, a ona je pak před celou jídelnou vyhlásila jako největší bordeláře,“ popsala Seznam Zprávám žena, která si nepřála být jmenována.

„Žáci začali brečet, pak dala pokyn pro ostatní, aby na ně hromadně začali křičet ,fuj‘, a jako trest jim předala velký smeták a lopatku a nechala je pozametat schody,“ pokračovala. „Ještě druhý den šlo na chodbách slyšet chrochtání a nadávky, že jsou prasata.“

Rozdaly se diplomy

Čapek příspěvek na facebooku zveřejnil v sobotu ráno a nezůstal bez odezvy (do úterního poledne nasbíral bezmála 200 sdílení a na 400 komentářů).

Jedna z pedagožek v neděli rozeslala rodičům e-mail. „Někdo napsal hanlivou zprávu, ve které se velmi rozčarovaně vyjadřuje k výsledkům bodování pokojů a následnému udělení diplomu za nejhůře a nejlépe uklizený pokoj na naší škole v přírodě. Toto je pravdivá informace, ale bohužel zbytek článku je obvinění, které se na pravdě nezakládá,“ stálo v něm.

„Moc mě mrzí, že škola v přírodě, která byla v mých očích – a troufám si říct, že i v očích dětí – naprosto perfektní, byla takto někým zhaněna.“

Jakékoliv nabádání školáků k posměchu vůči spolužákům učitelka odmítla. „Rozdaly se diplomy, děti dělaly, že letí na koštěti, a tím to haslo,“ napsala Seznam Zprávám.

„Několik rodičů mi na e-mail zareagovalo velice pozitivně a nikdo nic takového nepotvrdil,“ dodala.

Máme ostudu

Celá věc se nicméně dostala na stůl ředitele školy Pavla Petrnouška. „Vnímám to jako lidské selhání a velké zklamání. Pro děti je to dehonestující a negativně to ovlivňuje jejich psychiku,“ reagoval na dotaz redakce.

„Nebyl jsem tam, nevím, co se přesně dělo. Už jen ty diplomy jsou ale problém. Je to prostě selhání a mrzí mě to,“ uvedl s tím, že dotyčným učitelkám snížil plat a za udělení diplomů se musely omluvit. Všechny tři prý postih přijaly.

„Uznávám, blbý nápad, přišly jsme o peníze a máme ostudu,“ přiznala pedagožka.

Podle školní psycholožky Ivany Slavíkové hraje v takové situaci roli jeden zásadní faktor, a to, že tak malé děti ke svým učitelům bezpodmínečně vzhlíží. „Učitel je vzor. Ve chvíli, kdy něco řekne, je to svaté,“ vysvětlila.

Děti proto automaticky zaujmou stejný postoj jako učitelé. „Prvňáčci jsou na to ještě mnohem citlivější, u čtvrťáků by to bylo trochu něco jiného, ale toto chování není nikdy v pořádku,“ uvedla.

Nejdůležitější podle ní je, jak se k tomu postaví rodina. Ve škole je třeba incident řešit nejdříve s učitelem a poté s celou třídou, aby si děti uvědomily, že se stalo něco špatně.

Ředitel: Rodiče školu nekontaktovali

Robertu Čapkovi se prý po zveřejnění příspěvku ozvalo několik matek dětí ze zmíněné školy s tím, že nešlo o první podobný případ.

Na to ředitel Petrnoušek reagoval slovy, že dosud nic podobného neřešili. „Nikdo z rodičů nás kvůli nespokojenosti nekontaktoval. Trochu mi to přijde jako kauza typu přileju si olej do ohně,“ pravil.