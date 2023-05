Chci prodloužit povinnou školní docházku na deset let, řekl ministr

České školství prochází krizí. Kraje se nepřipravily na populačně silné ročníky a nedokázaly dětem zajistit dost míst na středních školách. Nový šéf rezortu a premiér chtějí hledat řešení spolu s hejtmany. Jak stát žákům pomůže?

Hostem Ptám se já byl ministr školství Mikuláš Bek (STAN).

Mezi rodiči i studenty zavládla panika kvůli nedostatku míst na středních školách, zejména v Praze a ve Středočeském kraji. Letos na čtyřleté obory podle Cermatu hlásilo bezmála 90 tisíc dětí, což je asi o 42 procent více než v roce 2017. V hlavním městě počet zájemců stoupl dokonce o více než dvě třetiny.

Nový ministr školství Bek chce systém přijímacích zkoušek co nejrychleji změnit. „Je tady šance, že by se za rok přihlášky podávaly elektronicky. Nedokážu říct, jestli to bude na dvě školy, nebo by to mohlo být na tři,“ řekl ministr.

Co v rozhovoru zaznělo?

1:00 Jak vážná je situace s nedostatkem míst na středních školách? – Bohužel v tuhle chvíli MŠMT nedisponuje žádným on-line systémem, který by umožňoval vývoj té situace mapovat průběžně. Ten systém přijímání žáků je nastavený nešťastně, protože pracuje s papírovými přihláškami i odvoláními. Zřejmě teprve koncem tohoto nebo začátkem příštího týdne vlastně uvidíme na spolehlivějších číslech, jak velký problém převisu poptávky vůči nabídce existuje a jak je lokalizován. A tím pádem lze cílit na krátkodobá opatření.

4:30 Za jakých okolností změny jako třeba navýšení kapacity tříd uděláte? Jsme připraveni vyjít vstříc krajům, pokud to bude potřeba, při zápisu nových tříd, pokud by ještě dokázaly vyčlenit dodatečné kapacity. Jen musíme pořád myslet na to, že uděláme-li teď nějaká mimořádná opatření, tak musíme vědět, co dál, co za rok či za dva.

6:30 Byla šťastná slova pražského radního pro školství Klecandy (STAN), který v období největší paniky rodičů vystoupil s tím, že se nic neděje, protože míst na školách je dost? Možná o tom ví více než já. Já ta přesná čísla za Prahu neznám. Kořeny dnešní situace nepochybně neleží v posledních několika měsících. Jsme svědky selhání celého toho velmi decentralizovaného školského systému. Celý systém podle mě vykazuje vady, které musíme řešit na systémové úrovni a začít lépe řídit kapacity. Jsme svědky toho, že se nepodařilo zvládnout migrační trendy. (…) Čeká nás velký problém i v oblasti kapacity základních škol.

8:00 Kdo za to tedy může? Primární zodpovědnost nesou zřizovatelé, například u středních škol jsou to kraje, které mohou rozhodovat o tom, jakou mají nabídku oborů středního školství. A jsou regiony, ve kterých se začali připravovat na ten populační nárůst včas.

9:00 Jsem připravený i k poměrně razantním krokům. Vidím cestu v tom, že vytvoříme státní fond vzdělávací infrastruktury a stát začne zasahovat do té kritické infrastruktury vzdělávání nějakým systematičtějším způsobem. Protože ten dosavadní model, kdy se někdy podaří otevřít dotační schémata pro obce, někdy se kvůli rozpočtové situaci nedaří, prostě nefunguje dobře.

10:30 Vím, že bez dat nechcete říkat detaily, ale popište, prosím, před tou schůzkou se zástupci krajů recepty, se kterými tam jdete. – Ty jsou poměrně omezené. Můžeme zvýšit kapacitu tříd na 34, při nějakém zvláštním legislativním postupu bychom mohli jít ještě dál. Já jsem chodil na gymnázium do třídy s 38 studenty. Ale to je hra s kvalitou. Umím si představit, že bude-li to zřizovatel schopen zajistit, můžeme souhlasit s tím, že ještě vzniknou nové třídy. Kdyby Praha měla prostory a byla schopna to zajistit personálně, tak je tady určitý prostor. Ale nástroje, které má ministr v rukou, jsou takové, které řeší tu situaci třeba za rok.

14:00 Jak to bude vypadat za rok? – Můžeme motivovat kraje, aby posílily nabídku. My můžeme pomoci v přenastavení kapacit. (…) Pro část poptávky může být řešením otevření lycejních typů studijních oborů. Můžeme někde otevřít cestu ke zvýšení kapacity gymnázií a v Praze je to na místě. A můžeme se pokusit, a já pro to udělám všechno, elektronizovat podání přihlášek na střední školy. Což by výrazně zkrátilo celé to stresové období, které trvá týdny a týdny, než se rozhodne v odvoláních. To vystavuje rodiče i děti strašlivému strachu, to je barbarský projev toho celého modelu.

15:00 Teď to nemůžu slíbit, má to své právní aspekty, musíme zajistit veřejné zakázky a otestovat ten systém. Ale je tady šance, že by se za rok přihlášky podávaly elektronicky. Nedokážu říct, jestli to bude na dvě školy, nebo by to mohlo být na tři. Ale už jsem požádal o spolupráci experty z vysokých škol, kteří s tím mají zkušenosti.

21:00 Jednou z priorit, které jste oznámil při nástupu do funkce, je změna povinné školní docházky… Primárním cílem je rozšířit povinnou školní docházku i na část střední školy, to udělala řada zemí, dnes je to standard. Mým cílem je kodifikovat model, který by začal platit časem, ve kterém by první dva roky střední školy ještě byly součástí povinné školní docházky. A to může mít dvě varianty, 9 + 2 nebo 8 + 2, to je z mého pohledu výhodnější. Protože by to vedlo k tomu, že na vysoké školy půjdeme znovu v 18 letech.