V Česku přistálo ruské letadlo, přivezlo strategický náklad

Na Letiště Brno dosedl ve čtvrtek odpoledne dopravní Iljušin společnosti Volga Dnepr. Ruská letadla kvůli únorové invazi na Ukrajinu nesmějí vstupovat do vzdušného prostoru České republiky, čtyřmotorový transportní letoun s označením RA-76511 ale dostal od úřadů výjimku.

„V souladu s přímo použitelným předpisem EU vydalo Ministerstvo dopravy výjimku pro ruského leteckého dopravce Volga Dnepr pro lety do nebo z České republiky za účelem přepravy specifické komodity ve strategickém zájmu České republiky i ostatních členských států EU, a to z toho důvodu, že v současné době neexistuje žádná dostupná alternativa k letecké dopravě,“ uvedl pro Seznam Zprávy mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Ruské letadlo letělo z Moskvy do Brna přes Německo podél polské hranice.

Výjimku musejí podepsat všechny členské státy Evropské unie a Evropská komise. Bez speciálního povolení by Česko ani transitní země neschválily letový plán letadla a jednalo by se o nezákonné narušení vzdušného prostoru. Iljušin il-76TD-90VD ale nesl pro republiku důležitý náklad.

„Můžeme potvrdit, že šlo o palivové soubory pro temelínskou elektrárnu na základě platného kontraktu a loňské objednávky. Přeprava jaderného paliva má výjimku s ohledem na bezpečnost zajištění výroby z těchto zdrojů. Obdobné dodávky pokračují i do jiných států,“ uvedl na dotaz Seznam Zpráv Ladislav Kříž, hlavní mluvčí Skupiny ČEZ.

O výjimce pro ruská letadla vezoucí jaderné palivo se psalo na začátku dubna, Hospodářské noviny tehdy popsaly, že do Česka přiletěl už třetí ruský stroj s výjimkou ze zákazu. Mluvčí ČEZu Kříž tehdy řekl, že Temelín má zásobu paliva na dva roky a Dukovany na tři.

Na konci srpna umístili zaměstnanci Temelína 163 palivových souborů do reaktoru odstaveného druhého bloku, šlo o druhou výměnu paliva v roce 2022. V říjnu plánují obdobnou operaci v Dukovanech.

České jaderné elektrárny by měly dostávat z Ruska palivo i v následujících letech, takže čtvrteční let ruského letadla zřejmě nebyl poslední. Z pohledu jaderné bezpečnosti je totiž důležité si dvouletou zásobu paliva udržovat. Redakci to řekl zdroj z jaderné elektrárny Temelín, který si nepřál být jmenován. Informace o dodávkách jsou totiž z bezpečnostních důvodů neveřejné.