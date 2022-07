Temelín odstavil na dva měsíce druhý blok, vymění čtvrtinu paliva

Při dvouměsíční odstávce vymění čtvrtinu paliva a zkontrolují bezpečnostní systémy i turbínu. Včetně dodavatelů se do prací zapojí asi tisíc lidí. V Temelíně je to letos druhá odstávka, první blok byl odpojený necelé dva měsíce od 15. dubna do 9. června.