V kauze Kramného je státní zástupce proti obnově řízení, advokátka na tom trvá

Naopak advokátka odsouzeného Jana Rejžková je přesvědčena o tom, že obnova by povolena být měla. Nové posudky zadané obhajobou podle ní vylučují elektrický proud jako příčinu smrti.

„Účelem je zjištění, zda vyšly najevo nové důkazy, které by mohly změnit pohled na vinu odsouzeného. Zda předložené důkazy jsou skutečně nové. Podle mě tomu tak není. To, co obžalovaný nabízí, je jen pokračování jeho obhajoby. Je stále omíláno totéž. Nepřináší nic nového,“ uvedl Legerský.