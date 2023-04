Velikonoční dopravní nehody si vyžádaly dva životy, nejméně v tomto století

Loni byly oběti nehod čtyři. Zraněných a nehod od Velkého pátku do Velikonočního pondělí bylo v tomto století méně jen v roce 2021, kdy kvůli epidemii koronaviru platil zákaz cestování mezi okresy, vyplývá z vyjádření Zlého pro ČTK a policejních statistik. Zhruba na dlouhodobém průměru byl podle Zlého počet nehod pod vlivem alkoholu.

Pod vlivem alkoholu se o letošních Velikonocích stalo 62 nehod. Loni jich bylo 70, v covidových letech 2020 a 2021 i méně než 40. Méně nehod pod vlivem alkoholu než letos se stalo v polovině z posledních deseti let.

Dvě tragické nehody o letošních Velikonocích se staly v sobotu ve Šlovicích u Dobřan na Plzeňsku a v neděli u obce Láz na Příbramsku. Na silnici z Plzně do Klatov havarovalo v sobotu ráno pět osobních aut. Tři lidé byli zraněni, jeden z nich po převozu do nemocnice zemřel. V neděli nehodu nepřežila šestačtyřicetiletá řidička, která u obce Láz na Příbramsku s autem narazila do stromu.