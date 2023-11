„Víme, že naši klienti nesou riziko.“ Neziskovka hledá byty pro ohrožené rodiny

„Stěhovali jsme se snad patnáctkrát, skoro každý rok. Bylo to šílené. Kdybych teď byt nezískala, museli bychom znovu do azyláku, asi až v Brně nebo Praze. Kdybych ani tam nesehnala, sebrali by mi děti,“ líčí Seznam Zprávám své peripetie Monika Švachová z Břeclavi.