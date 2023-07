Bydlet jde i v drahém městě. Bartoš radí povinně levné nájmy jako v USA

Paříž má nejdražší bydlení v Evropě. Přesto je to metropole, od které se Praha může učit. Sociální nájemní byty, tedy bydlení pro obyvatele s nižšími příjmy tam tvoří čtvrtinu všech nájemních bytů. Ambice má město nad Seinou ale ještě větší. Do roku 2035 by se podíl dostupného bydlení měl zvýšit na čtyřicet procent.