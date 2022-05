Vizita: Česko ve válkách o potraty zatím naštěstí nejede

Ve světle především polských a amerických debat na toto téma a jejich zdejších odrazů by to snad mohlo vypadat, že také Česko se má chystat na nástup na frontu této kulturní války. Proto myslím neuškodí připomenout, na jakých (a jak stabilních!) pozicích naše země v této problematice stojí. Tyto zákopy jsou od nás daleko a v tuto chvíli nemá žádný smysl se do nich vrhat.

Zmíněné dva státy zdaleka nejsou jediné, jimiž toto téma v poslední době rezonuje. Během uplynulých let se téma interrupcí přetřásalo v mnoha dalších zemích. Jen namátkou: V roce 2018 proběhlo referendum, jež nakonec zmírnilo přísná potratová pravidla v silně katolickém Irsku. V Severním Irsku se příslušná legislativa měnila v březnu roku 2020. V říjnu 2020 neprošlo zásadní zpřísnění potratové legislativy na Slovensku o jediný hlas. A příkladů by se našlo víc.

České prostředí proti tomu všemu připomíná ostrov stability. Potratovou problematiku upravuje v Česku zákon o umělém přerušení těhotenství z roku 1986. Zatímco pilíře české zdravotnické legislativy, jako jsou zákon o veřejném zdravotním pojištění nebo zákon o zdravotních službách, mají za sebou desítky novel, „interrupční“ zákon 66/1986 Sb. prošel jednou jedinou novelizací, a to v roce 1987. Od té doby platí beze změny. Aktuální platné znění jeho prováděcí vyhlášky je, pravda, o něco mladší, pochází z roku 1992.

Česká úprava umělého přerušení těhotenství patří v evropském kontextu k těm liberálnějším. Umělé přerušení těhotenství umožňuje do 12. týdne gravidity pouze na žádost ženy bez dalších podmínek. Pokud je žadatelka mladší 16 let, vyžaduje se souhlas zákonného zástupce, ale pokud je žadatelce mezi 16 a 18 lety, musí být zákonný zástupce o provedení zákroku pouze informován, jeho předběžný souhlas už se nevyžaduje.

V neutěšené ekonomické situaci druhé půlky padesátých let vnímala komunistická vláda nemožnost ovlivnit velikost vlastní rodiny jako sociální problém, k jehož řešení mohly přístupnější interrupce přispět. Jak píše Dudová: „V Československu 50. let neměly ženy a muži příliš možností, jak kontrolovat svou reprodukci. Nejpoužívanějšími metodami antikoncepce byly coitus interruptus a kondom (nízké kvality). Účinnost těchto metod byla velice nízká, stejně jako důvěra v ně.“

Přístup české společnosti k potratům je dlouhodobě stabilní a dal by se označit za liberální. Podle zatím posledního průzkumu CVVM na toto téma z května 2019 podporuje plné právo ženy rozhodnout o přerušení svého těhotenství 68 procent lidí, dalších 19 procent by povolilo interrupci „jen s přihlédnutím ke zdravotním a sociálním ohledům na dítě a ženu“.

Pouze ve volebním programu pro sněmovní volby v roce 2010 formulovala KDU-ČSL podmínky vstupu do vlády, mezi nimiž stálo: „Nemůžeme se podílet na vládě, která by (…) usilovala o liberalizaci stávající zákonné úpravy potratu, registrovaného partnerství či eutanazie.“ Je tedy patrná snaha udržet status quo a pravidla dále nerozvolňovat, nikoli úsilí pravidla zpřísnit.

Je pravda, že se v posledních týdnech dostává většího politického sluchu občanským iniciativám zaměřeným na zpřísňování interrupčních pravidel, což na opačné straně debaty vyvolává silné reakce. Přesto jde spíše o marginální společenské střety a Česko by se nemělo nechat zatáhnout do vnitřního konfliktu o potraty, protože pro něj neexistuje ani racionální důvod, ani po něm není společenská poptávka.

Naopak by stálo za to uplatnit osvědčený konzervativní přístup a zbytečně se nevrtat v něčem, co zjevně docela dobře funguje tak, jak to je. Není toho v českém zdravotnictví a v Česku vůbec zase tolik.