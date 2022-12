Vybrali zálohy, práci neodvedli a vypařili se. Případy neseriózních řemeslníků

Podnikatel Radek Cizler provozoval ještě donedávna eshop kuchyneberoun24.cz s levnými kuchyňskými linkami. Na redakci se začátkem roku obrátila řada lidí s tím, že sice zaplatili zálohy, ale tím to vše skončilo. Pan Cizler neustále oddaloval termín dodání a montáže, až přestal komunikovat úplně.

„Začal koktat, že na mě zapomněl, že je pracovně v Německu. Nestíhá, ale že to vykomunikuje na dálku, že mi tam někoho pošle atd.,“ popsal tehdy Milan Beke, který zaplatil za kuchyň rovnou celou částku, 40 tisíc korun.

Podobnou zkušenost měli i další zákazníci. „S odstupem týdnů jsem mu volal, že nic nepřišlo. A přišla výmluva typu: Jsem v Německu, u Mnichova, bouchla mi guma. Pojal jsem podezření, když se začala opakovat ta výmluva s Mnichovem a píchlou pneumatikou,“ doplnil Marcel Škarohlíd z Liberce, který zaplatil „jen“ pět tisíc.

Seznam Zprávy tehdy kontaktovaly Radka Cizlera osobně v Berouně. „Může se stát, že si třeba řekneme, že to pošlu, druhý den na to zapomenu, mám toho hodně… Bohužel na to teď nemám tým lidí, takže když to nepošlu hned, pošlu za týden, stačí zavolat,“ tvrdil tehdy Cizler. Nakonec redaktorce Seznam Zpráv na místě přislíbil, že se s nespokojenými klienty, jejichž seznam od ní obdržel, spojí, a peníze jim vrátí.

„Samozřejmě se neozval a ani nic nezaplatil,“ říká po tři čtvrtě roce od zveřejnění případu Nikol Kadečková. Totéž potvrdili i ostatní. „Pana Cizlera jsem poté sám ještě několikrát kontaktoval, ale bez úspěchu. Peníze dodnes nemám,“ dodává Milan Beke.

Podívejte se na reportáž z února o podnikání Radka Cizlera:

Vybírá za kuchyně peníze, ale práci neodvede.Video: Seznam Zprávy

Seznam Zprávy se snažily znovu mluvit i s Radkem Cizlerem, telefon nezvedl, na SMS zprávy ani na e-mail nereagoval. Na místě, kde předtím fungoval jeho showroom, je vše vyklizeno a obyvatelé z okolí potvrdili, že se Cizler odstěhoval už před několika měsíci.

Cizlerova firma Kuchyně Beroun je aktuálně zatížena dvěma exekucemi a další jsou vedeny i na fyzickou osobu. „Podle naší Centrální evidence exekucí je na tuto osobu vedeno aktuálně 15 exekucí v celkové výši bezmála 363 tisíc korun,“ píše mluvčí Exekutorské komory Eva Rajlichová.

Na základě trestních oznámení od řady zákazníků se podnikáním Radka Cizlera zabývá i Policie ČR v Berouně. Vyšetřování ale stále běží a podle informací z tiskového odboru středočeské policie by rozhodnutí mohlo padnout v průběhu ledna.

Peníze určitě vrátím, jen nevím kdy

Před rokem Seznam Zprávy popsaly dvě zakázky, které zedník ze Slovenska Igor Tarhanič realizoval v Kutné Hoře. „Zpočátku všechno probíhalo, jak mělo. Jenomže uběhly asi tři týdny a všechno se zastavilo, protože pan Tarhanič začal dojíždět čím dál méně. Říkal, že má nějaké problémy. S rodinou, zdravotní problémy, nemá na benzin, auto se mu pokazilo… Pořád dokola stejné výmluvy, “ popisoval před rokem zákazník Miroslav Sovják.

Zedníka si najal na úpravu okolí svého nově postaveného domu a vyplatil mu zálohu 135 tisíc korun. Další peníze pak zedníkovi dával po menších částkách v hotovosti. Ve stejném období si Tarhaniče najal i Jiří Šnajdr a zaplatil zálohu 65 tisíc. Zedník ale práci ani nezačal. „Samozřejmě je to moje chyba. Ponaučení do budoucna: nikomu nic neplatit dopředu,“ říká Jiří Šnajdr.

Reportáž o podnikání Igora Tarhaniče z října 2021:

Po stopách zedníka, který svoji práci neudělá.Video: Marcela Sobotková, Seznam Zprávy

Igor Tarhanič žije v Kladně. „Z půlky je to pravda a z půlky ne,“ řekl redaktorce, když ho před rokem Seznam Zprávy v místě bydliště kontaktovaly. Tarhanič poté odmítl v rozhovoru pokračovat a zmizel v útrobách domu. Pan Sovják i Šnajdr podali trestní oznámení.

„V květnu jsem dostal od policie usnesení, že se to odkládá, protože nenašli důkaz trestné činnosti. Že jde o tvrzení proti tvrzení. Tak jsem se odvolal na státní zastupitelství a tam potvrdili správnost postupu policie. Od Tarhaniče jsem pochopitelně žádné peníze nedostal,“ říká dnes zklamaně Miroslav Sovják, který si na dodělání práce musel najmout jinou firmu a škodu vůči Tarhaničovi nakonec vyčíslil na 46 tisíc korun.

Policie případ rozdělila na dvě části. Tu první, týkající se pana Sovjáka, odložila. „V případě druhého poškozeného byla věc předána na Okresní státní zastupitelství Kutná Hora s návrhem na podání obžaloby. Dne 29. 11. 2022 byla obžaloba podána,“ píše ve svém vyjádření Barbora Schneeweissová, mluvčí středočeské policie.

Tarhanič dnes tvrdí, že má snahu věci řešit, u pana Sovjáka ale prý nesouhlasí s dlužnou částkou. „Nevím, kolik mu dlužím, to bych musel spočítat,“ říká do telefonu Tarhanič a dodává: „U pana Šnajdra, tam to uznávám, to jsem řekl i u výslechu, že mám v plánu to uhradit.“ Na otázku, zda pro to už něco udělal, odvětil: „Teď mám myšlenky jinde, dělám jinou práci. Musel bych být v klidu a promyslet si to. Zatím jsem mu nedal ani korunu.“

„Maže jen med kolem pusy“

„K žádnému kontaktu ze strany pana Boldiho nedošlo, ani žádné peníze na účtu nejsou. Žádná snaha o řešení situace z jeho strany vůbec nenastala. Naopak jsme zjistili, že si koupil další firmu,“ říká Otto Holota, který letos v lednu zaplatil zálohu 140 tisíc na speciální skleník ve viktoriánském stylu.

Firma Viktorian LTD slibovala zakázku realizovat nejprve do konce června. Termín se neustále oddaloval, až panu Holotovi došla trpělivost a odstoupil od smlouvy. Dodnes marně čeká na vrácení peněz.

Seznam Zprávy v předchozím textu podrobně zmapovaly fungování této jihočeské firmy, v jejímž čele stál nejprve inženýr Karel Pospíšil, člověk zatížený dluhy z předchozího podnikání a navíc již jednou pravomocně odsouzený za podvod. Firma Viktorian LTD vybírala od českých i slovenských zákazníků statisícové zálohy na skleníky, které ale nakonec nedodala.

Reportáž o podnikání firmy Viktorian LTD:

Do vězení mě nikdo nedostane, říká podnikatel už jednou odsouzený za podvod.Video: Seznam Zprávy

Do firmy následně vstoupil nový partner pana Pospíšila, jistý Milan Boldi ze Šumperka, který byl podepsaný i pod částí nerealizovaných zakázek. Když ho Seznam Zprávy kontaktovaly poprvé, tvrdil, že za ekonomické problémy firmy může Karel Pospíšil. „Všechny finance šly k němu do Blatné. A on za ty dva roky nedokázal zrealizovat ani jednu zakázku,“ říkal tehdy Milan Boldi. Zároveň přislíbil, že do 30. listopadu buď poškozeným zákazníkům vrátí jejich zálohy, nebo postaví skleníky.

Redaktorka po uplynutí tohoto termínu kontaktovala některé zákazníky. „Nikdo se mi neozval. Nevěřila jsem tomu hned, když jsem to slyšela. Kdyby měl zájem to řešit, zavolal by hned,“ říká Mariana Fejfárová z Bratislavy, která zaplatila zálohu 120 tisíc už v srpnu 2021. „Maže jen med kolem pusy, ale seriózně to nemyslel. Slibem nikoho nezarmoutí,“ dodává Otto Holota.

Milan Boldi ale i dnes tvrdí, že věci řeší. „U žádného zákazníka zatím nebyly peníze vráceny. Zatím jsme se snažili to vyřešit nějakou domluvou ohledně zakázky. A řešil jsem v tuhle chvíli dva zákazníky, kde se domlouvá externí firma. Tam by se mělo začít realizovat na začátku roku,“ říká Boldi.

Když po něm Seznam Zprávy chtěly kontakt na zmíněné zákazníky, nejprve je přislíbil dodat. Krátce po rozhovoru pak zaslal e-mail s tím, že na doporučení advokáta nebude sdělovat žádná jména. Dále napsal, že odešle panu Holotovi i paní Fjefárové dopis s návrhem řešení situace. Jak si Seznam Zprávy ověřily, to se skutečně stalo. V tomto dopise Boldi slibuje, že peníze vrátí do 31. března 2023.

Poškození klienti podali na vedení firmy Viktorian LTD několik trestních oznámení, která nyní řeší Krajské ředitelství policie v Českých Budějovicích. „Vyšetřování stále běží, zatím k tomu nebudeme zveřejňovat více podrobností,“ uvedl Jiří Matzner, mluvčí jihočeské policie.