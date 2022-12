Klausův muž Hájek pořádal velkou show, po které zůstaly milionové dluhy

Měla to být oslava 100. výročí založení Českolovenska za účasti řady hvězd českého showbyznysu. A tak 7. listopadu 2018 proběhla v pražském paláci Žofín velkolepá akce Má vlast, kde vystoupila například Lucie Bílá, Jiřina Bohdalová nebo Miroslav Žbirka. Záznam odvysílala i Česká televize. Akce s rozpočtem 2,7 milionu korun ale vznikla v podstatě na dluh, který z velké části dodnes nikdo neuhradil.

Podle režiséra Petra Soukupa, jehož agentura Hvězdy na Vltavě akci produkovala, byl duchovním otcem a hlavním organizátorem projektu Petr Hájek, bývalý mluvčí prezidenta Václava Klause. „Říkal, že to má zafinancované, že na to má sponzory. Pro mě fakt, že jde o bývalého mluvčího prezidenta, byl velká záruka,“ vysvětluje Petr Soukup, proč šel do projektu s člověkem, kterého do té doby osobně neznal.

Akce na Žofíně chtěl Hájek využít k propagaci nového měsíčníku My, který v té době právě rozjížděl. Už tehdy provozoval kontroverzní web Protiproud, zaměřený na nejrůznější konspirační teorie. Od letošního napadení Ukrajiny se na něm veřejně zastává Putinova režimu; Protiproud se také dostal na seznam dezinformačních webů, které v únoru nechal stát na čtvrt roku zablokovat.

Organizační schůzky k žofínské akci se konaly v Hájkově kanceláři v centru Prahy. Tam také Hájek přivedl Jaroslava Winklera, který měl mít na starost sponzory. „Kdyby pan Hájek do toho nevstupoval způsobem, že ty peníze sežene a že je garantem toho, že to bude zaplacené, tak by ten pořad nevznikl. Protože na pana Winklera by nikdo nevsadil ani 20 haléřů, to je neznámý člověk,“ říká Miloš Schmiedberger, manažer Jiřího Krampola, který se schůzek také několikrát zúčastnil.

Podle režiséra Soukupa na schůzkách od Hájka nikdy nezaznělo jméno firmy, která by měla akci sponzorovat. „Říkal, že jich má víc a že jen musí vybrat ty správné,“ dodává Soukup. Pod žádnou smlouvou také nefiguruje Hájkův podpis, veškeré dokumenty o zajištění financování se Soukupem a jeho agenturou podepisoval Winkler pod hlavičkou firmy Zoel.

„Jsem rád, že jste to zaplatil“

V závěrečné fázi příprav galavečera přišly problémy – kromě první platby 450 tisíc na dekorace scény už žádné další peníze agentuře Hvězdy na Vltavě nedorazily. „Já jsem mu psal, že už to začínám platit ze svého,“ říká režisér Soukup.

Hájek ho ale uklidňoval: „Jsem rád, že jste to zaplatil. Sponzorům jsem řekl, že TV je jistá. Čekám, že zítra to budeme mít na účtu. Obratem dodám také fakturační údaje. Nechám to ještě otevřené, protože pokud by tam zítra peníze nebyly, pošlu to z jiné firmy. Nezneklidňujte se, ručím za to osobně,“ stojí v e-mailu od Hájka, do kterého dal Petr Soukup Seznam Zprávám nahlédnout. Akce tedy nakonec proběhla.

Hájek se s ní následně pochlubil i na stránkách Protiproudu, kde sepsal text s titulkem Zázrak na Žofíně. „Kdyby nebylo MY (název Hájkova měsíčníku – pozn. red.), nebyla by Má vlast 2018,“ píše mimo jiné Hájek a dále vysvětluje: „Provést tento poměrně ambiciózní záměr samozřejmě nebylo snadné. Kolem sebe máme sice mnoho skvělých autorů a spolupracovníků, jenže připravit takový koncert, na to potřebujete opravdové machry. Našli jsme je.“

Peníze nejsou, zapomeňte

Protože všichni, kteří se na akci podíleli měli smlouvu s agenturou Petra Soukupa, chtěli peníze po něm. Jenže ten je nedostal ani od Hájka, který se po akci od projektu distancoval, ani od Winklera. Ten sice následně podepsal se Soukupem dohodu o uznání dluhu a pak několik měsíců sliboval, že peníze sežene, ale to se nestalo. Jak navíc plyne z policejního usnesení, už v době, kdy se akce připravovala, byly na jeho osobu vedeny exekuce přesahující pět milionů korun.

Winkler měl v obchodním rejstříku jako své bydliště Kojetice u Prahy. Na adrese ale stojí jen vybydlený dům. Podle zjištění Seznam Zpráv byl Winkler v minulosti odsouzen za podvod: dostal dva roky podmíněně s dvouletou zkušební dobou. Ta mu končila v květnu 2019 a protože se osvědčil, trest mu byl vymazán. Letos v polovině listopadu podal na svoji osobu insolvenční návrh.

Na otázky, kdo měl akci na Žofíně financovat a jaká byla role Hájka, ale Winkler odpovídat nechtěl. „Nebudu se k tomu vyjadřovat, k panu Hájkovi. Ten člověk je pro mě uzavřená kapitola,“ řekl po telefonu.

Seznam Zprávy s žádostí o rozhovor kontaktovaly i Petra Hájka. Po úvodním dotazu, zda by mohl objasnit svou roli v celém projektu, ale se slovy „na shledanou“ zavěsil.

Soukup nakonec podal na Hájka s Winklerem trestní oznámení s podezřením na spáchání podvodu. Na konci roku 2020 se případem začala zabývat policie, v jednání Winklera ani Hájka ale neshledala trestný čin, a proto jej odložila.

Usnesení o odložení věci mají Seznam Zprávy k dispozici. Winkler podle něj vypověděl, že ho ke spolupráci oslovil Hájek. Dluh přes dva miliony korun agentuře Soukupa neuhradil proto, že sponzoři, kteří nejprve peníze přislíbili, je ale následně neposlali, a on tak neměl z čeho závazky zaplatit. Jména sponzorů ale neuvedl.

Je zde zřejmý rozpor mezi Hájkovou verzí (…) a obsahem jeho e-mailové komunikace a způsobem internetové prezentace akce, z níž vyplývá, že byl jak do organizační, tak do finanční stránky koncertu zapojen. Eva Viktorová, státní zástupkyně

Hájek zase na policii tvrdil, že Winkler oslovil jeho. Financování akce se ho prý netýkalo, nebyl stranou žádného smluvního vztahu. U něj v kanceláři se údajně scházeli proto, že ostatní spolupracovníci chtěli znát jeho názor na scénář akce.

Proti odložení věci se Soukup odvolal k Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 1. To následně vrátilo věc k dalšímu prověřování. Jeho výsledek byl ale stejný a policie letos případ opět odložila. I když Petr Soukup podal znovu stížnost, tentokrát už neuspěl.

Nastrčený bílý kůň?

„Je zde zřejmý rozpor mezi Hájkovou verzí, dle níž v podstatě řešil jen organizační či marketingové záležitosti, ale finanční stránka šla mimo něj, a obsahem jeho e-mailové komunikace a způsobem internetové prezentace akce, z níž vyplývá, že byl jak do organizační, tak do finanční stránky koncertu zapojen,“ konstatuje ve svém usnesení státní zástupkyně Eva Viktorová.

Zároveň ale dodává: „Nebylo však vyvráceno jeho (Hájkovo) tvrzení, že měl sponzory zajišťovat Winkler, na jehož tvrzení o finančním krytí akce Hájek měl dle svého tvrzení spoléhat (byť se tato verze jeví jako méně věrohodná, nikoli však vyloučená, shodně jako nelze vyloučit ani pravděpodobnější verzi o nastrčení exekučně zadluženého Winklera ze strany Hájka jako bílého koně, za nímž by šla v případě nedostatečného krytí akce nedobytná pohledávka).“

Případ tak byl v polovině srpna už podruhé odložen. Pokud by se objevily nové skutečnosti, policie by jej mohla znovu otevřít.