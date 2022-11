Jiná zakázka, stejný scénář: firma politika z ODS je u soudu

Podle majitele firmy Mamba-stav lidé z Cestavu tvrdili, že nemají peníze. „Ono se to pokaždé měnilo – nejdřív to byly vady a nedodělky. Ty byly odstraněny. Pak že mají špatné cash flow. Pak ať začnu dělat na dalším projektu Cestavu a oni mně hned pošlou dva miliony. Prostě pořád dokola nějaké výmluvy,“ vysvětluje Marek Tacina, proč se nakonec rozhodl pohledávku vymáhat soudně.

„Výhrady a připomínky k naší práci začaly až ve chvíli, kdy jsem začal urgovat faktury. Byly tam nějaké vady a nedodělky, ale to jsme odstranili. A pak začal kolotoč jednání a dalších podmínek, ať naskočím na další zakázku atd.,“ říká Marek Tacina, majitel firmy Mamba-stav. „Pak už mně nezvedali telefony, tak jsem tam donesl ty faktury osobně. Otevřel mi pan Cech a já jsem na něho vyjel, proč nechce zaplatit. A on mi řekl, že s tím nic nemá, že jen autorizuje platby,“ dodává Tacina.

Sám Vystrčil na dotaz Seznam Zpráv odmítl, že by věděl něco bližšího o podnikání svého příbuzného: „Vůbec s tím nemám nic společného, nevím vůbec, co on dělá nebo jaké má projekty. My se vidíme třikrát čtyřikrát do roka,“ uvedl mimo jiné Vystrčil.