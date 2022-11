Nemám s tím nic společného, říká Vystrčil k podnikání svého příbuzného

Šéf stranické organizace ODS v Brně Jehnicích Petr Cech ovládá přes svou podnikatelskou síť řadu firem, z nichž některé získávají i veřejné zakázky. V předchozím textu Seznam Zprávy podrobně popsaly průběh jedné z nich v hodnotě 8,6 milionu korun bez DPH na rekonstrukci děkanátu Mendelovy univerzity.

Cechova firma Cestav, stavební společnost, si na práci najala subdodavatele, kterým následně nezaplatila. Mezitím firma změnila název a skončila v rukou bílého koně. Zmizelo i účetnictví a společnost prošla konkursem, který byl zrušen pro nedostatek majetku, a dnes už je vymazaná z obchodního rejstříku. Policie nedávno obvinila jednatele firmy Přemysla Růžičku, který je blízkým spolupracovníkem Petra Cecha.

Mezitím běží soud, ve kterém figuruje další Cechova firma. Tentokrát ale s názvem Cestav, construction. Jeden ze subdodavatelů se po firmě domáhá nezaplacených peněz z veřejné zakázky pro Technické sítě Brno. Jednatelem této Cechovy firmy je opět obviněný Růžička.

Růžička je také členem správní rady nadačního fondu Atýsek, který vede Cechova manželka. Řady akcí fondu se účastní i předseda Senátu Miloš Vystrčil, který má na Cecha rodinné vazby: podnikatel je synovcem Vystrčilovy manželky. Naposledy je předseda Senátu na snímcích z akce nadačního fondu, která proběhla v prosinci 2021.

„Vůbec s tím nemám nic společného, nevím vůbec, co on dělá, nebo jaké má projekty. Za své příbuzné nemůžete,“ říká v rozhovoru Vystrčil.

Foto: Seznam Zprávy Petr Cech a Miloš Vystrčil na akci nadačního fondu Atýsek v roce 2015.

My jsme nedávno zveřejnili článek, kde jsme popisovali model podnikání pana Cecha. Jedna z firem, kterou ovládal, získala zakázku, najala si subdodavatele, ale nevyplatila je. Firmu převedli na bílého koně a pak zkrachovala. Víte o tom?

Já o tom článku vím. Protože pan Cech v okamžiku, kdy ten článek vyšel, tak poslal upozornění. A sděluje, že tak, jak to říkáte, to není, a že oni v té firmě nebyli atd. Ale já samozřejmě jsem to neprověřoval. Je to příbuzný, znám ho tak, že bych neřekl, že by takovéto věci dělal. Nebo mě to velmi překvapuje, protože bych toto v žádném případě nikdy nepředpokládal.

Já vždycky věřím tomu, co ti lidé říkají. Tak doufám, že to je tak, že tyhlety věci, o kterých vy mluvíte, on neudělal. Nebo že v tom nejsou angažováni.

My jsme v tom článku vysvětlovali ty vazby. Pan Cech ten model nastavil tak, aby ta odpovědnost nešla konkrétně za ním. Proto je tam obviněn pan Přemysl Růžička…

My jsme to spolu nějak nerozebírali, rozumíte. Já jsem dostal zprávu, ve které bylo řečeno, vyšel článek, který není pravdivý. A tím to končilo. A já jsem nikam nevolal, neptal jsem se na to, nechal jsem to být. Vůbec s tím nemám nic společného, nevím vůbec, co on dělá, nebo jaké má projekty.

Prostě mám své starosti a není to tak, že bychom se viděli dnes a denně. My se vidíme 3×, 4× do roka, protože spolu komunikujeme. Samozřejmě, protože on je v ODS, já jsem v ODS, tak se bavíme i o těchhle těch věcech, vůbec nebudu říkat, že ne. Nebudu říkat, že se nevídáme, když jsme příbuzní, to je hloupost.

Pokud byste odhlédl od toho, že je to váš příbuzný, jak se na tento typ podnikání díváte?

Pokud se mě ptáte, jestli považuji za správné, že si nechá zaplatit a pak nezaplatí subdodavatelům, tak to samozřejmě není správné. Když jsem si to přečetl, tak pro mě ten popis té věci byl šok.

Účastníte se akcí Nadačního fondu Atýsek, který vede manželka pana Cecha, a Přemysl Růžička, obviněný z podvodu, je členem správní rady…

Co se týká Atýska, tak tam je to logické. Pokud někdo napíše: My máme nadaci, kde pomáháme veteránům atd., nedal byste tomu záštitu, nebo nezúčastnil by ses? Protože si tykáme, jsme příbuzní. Tak já, když je to příbuzný, je to na bohulibou věc, tak řeknu samozřejmě. Dělám to rád. To je všechno, co k tomu v tuto chvíli mám. Za své příbuzné nemůžete.