Dluhy 25 milionů a lidé bez peněz. Firma politika ODS skončila u bílého koně

„Pro obyčejného živnostníka, jako jsem já, to byla klíčová věc, že vám nezaplatí 300 tisíc. To je šílené. Ale prostě musel jsem makat dál,“ stěžuje si Martin H., který na děkanátu dělal podlahy a nepřál si zveřejnit celé jméno. „Zůstali nám dlužit peníze a přepsali všechno na bílé koně. Ničeho jsme se nedopátrali,“ prohlásil odevzdaně Pavel Musil z firmy Torreta.

Za firmu Cestav oficiálně vystupoval jako jednatel nyní obviněný Růžička. Po získání zakázky od univerzity v lednu 2018 najímal subdodavatele, podepisoval smlouvy a řešil peníze. Když u něj firmy urgovaly neproplacené faktury, vymlouval se prý na to, že kvůli nedodržení termínu dostali od univerzity jen část peněz, a není tak z čeho faktury proplatit.

„Růžička dělal mrtvého brouka se slovy: ‚Já bych rád, ale nemůžu, protože Mendlovka chce nějaké sankce. Takže až já se dozvím, jaké chce sankce, tak se můžu vyrovnat s vámi,‘“ popsal pro Seznam Zprávy další z oslovených podnikatelů Jan P. Na zakázce dělal kompletní elektroinstalační práce a Cestav mu dluží 1,6 milionu. Podle jeho slov to ale nebyl Růžička, kdo mu práci na zakázce nabídl, nýbrž jistý Petr Cech, člověk, který firmu Cestav ovládal skrze další společnost.

Cech vybudoval síť firem zaměřených na stavební činnost, developerské projekty nebo poskytování zdravotnických služeb. Všechny se sbíhají do rodinného svěřenského fondu PPC Group, který vznikl v březnu 2020. Podle evidence svěřenských fondů jsou zakladateli Petr a Šárka Cechovi a jeho správci Petr Cech a již zmíněný Přemysl Růžička. Dále zde stojí, že fond slouží k finanční podpoře rodiny zakladatelů, tedy rodiny Cechových.

Petr a Šárka Cechovi také oba dříve figurovali ve firmě Cestav, stavební společnost. V době, kdy se realizovala zakázka pro Mendelovu univerzitu, vlastnila firmu společnost PPC estate spadající do Cechovy podnikatelské skupiny.

„Po telefonu nic řešit nebudu,“ prohlásil Patka, když ho Seznam Zprávy kontaktovaly. Následně ho reportérka vyhledala v jednom z hodonínských autobazarů, kde pracuje. Na dotaz, kdo na něj firmu převedl a zda sehrál roli bílého koně, stále opakoval: „Nemám to řešit, nemám se s vámi o tom bavit. Volejte mému advokátovi, mě vůbec neřešte.“ Poté se zavřel do auta a odmítal říct i to, kdo je jeho advokát.