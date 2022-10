Vylákala peníze na kojeneckou vodu pro arabské šejky. Byl to podvod, přiznala

Měl to být projekt, který přinese zajímavé zhodnocení: kojenecká voda z Ralska pro zákazníky v arabských zemích. Tak jej alespoň klientům představovala Kateřina Sirůčková (35) z Liberce a vybrala na něj přes 1,3 milionu korun. Skončilo to ale úterním rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 6. Za podvod Sirůčková dostala dva roky s podmíněným odkladem na zkušební dobu tří let.

Jde o trest na samé spodní hranici trestní sazby, protože Sirůčková se ke svému jednání přiznala. Soudní stání tak bylo rychlé a nebyl nutný výslech poškozených a svědků. „Paní státní zástupkyně uvedla vše tak, jak bylo, po pravdě. Tím pádem prohlašuji vinu a nemám k tomu nic, co by rozporovalo ty skutečnosti, které tady byly uvedené,“ prohlásila Sirůčková v soudní síni poté, co státní zástupkyně přednesla obžalobu.

Vše začalo v březnu 2017, kdy si Sirůčková půjčila od Vojtěcha N. z Prahy jeden a čtvrt milionu na projekt těžby kojenecké vody v Ralsku, přičemž se zaštiťovala zfalšovanými dokumenty. Tvrdila, že peníze potřebuje na pozemky, na kterých se nachází pramen. „V jeden moment mi začala tvrdit, že jedná s nějakým šejkem z arabských emirátů, že tam jezdí na jednání o dodávkách vody,“ řekl v červnu Seznam Zprávám poškozený Vojtěch N.

Podobně naletěl i další poškozený, Pavel J. z Prahy. Půjčil Sirůčkové počátkem roku 2018 na pozemky v Ralsku 125 tisíc korun, které nenávratně zmizely.

Jak později vyšlo najevo, projekt na těžbu kojenecké vody v Ralsku sice skutečně existoval, Sirůčková s ním ale neměla nic společného. Firmě, která projekt reálně připravuje, nabídla spolupráci s tím, že umí zařídit státní dotace. Nezařídila nic, jen později šikovně využila informace, ke kterým se ve firmě dostala, a následně z lidí tahala peníze.

Peníze brala, i když měla dluhy

Podle soudkyně Alice Havlíkové už v době, kdy si Sirůčková peníze půjčovala, věděla, že je nevrátí. Tehdy totiž na ni bylo vedeno už šest exekucí v celkové výši 5,9 milionu korun. Tímto jednáním dle soudu uvedla poškozené v omyl za účelem sebeobohacení, a naplnila tak v prvním případě znaky zločinu podvodu, ve druhém pak přečinu podvodu.

„K rozsudku se nebudu vyjadřovat. Ale je právoplatný,“ uvedla Sirůčková pro Seznam Zprávy, když opouštěla jednací síň. S náhradou škody soudkyně odkázala oba poškozené na civilní řízení. A to vzhledem k probíhajícímu konkurzu na majetek Sirůčkové.

Červnová reportáž o pochybném „podnikání“ Kateřiny Sirůčkové:

Jak Kateřina Sirůčková vylákala z lidí miliony na fiktivní projekty.Video: Seznam Zprávy

Jak už Seznam Zprávy dříve napsaly, projekt těžby kojenecké vody nebyl jedinou fikcí, na kterou Sirůčková lákala důvěřivce. Už v roce 2016 například Lucie z Liberce uvěřila legendě o záhadném úředníkovi z Prahy, který se umí levně dostat k obecním bytům. Kateřině Sirůčkové tehdy předala dva miliony.

„Řekla, že za každý půjčený milion budu mít možnost získat tři byty. Takže jsem si šla půjčit peníze od otce,“ popsala Lucie Seznam Zprávám. Na dotaz, zda jí celá tahle transakce přišla legální, přiznala: „Probudila se ve mně chamtivost.“ Pochopitelně žádné obecní byty nezískala a nedostala zpět ani vloženou investici.

Další „klienti“ Sirůčkové investovali třeba do italské módy nebo do nemovitostí, které nikdy nezískali. Někteří se coby věřitelé přihlásili do konkurzu, který byl na Sirůčkovou vyhlášen. Celkem se tam sešly pohledávky ve výši zhruba 15 milionů korun. Vzhledem k tomu, že ale Sirůčková nemá v tuto chvíli žádný zpeněžitelný majetek, je šance na uspokojení jejích pohledávek mizivá.

Podle zjištění Seznam Zpráv přicházejí další trestní oznámení, a policie tak pokračuje v prověřování aktivit Sirůčkové.