Nabízela byty v Praze i vodu pro šejky. Dnes dluží miliony a čelí obžalobě

Kateřina Sirůčková z Jablonce nad Nisou toho ve svých 35 letech „stihla“ už hodně. Kšeftovala s obecními byty v Praze, rozjížděla byznys s luxusní italskou módou, prodávala kojeneckou vodu arabským šejkům. Problém je ale v tom, že většina jejích projektů byl jen takový mix polopravd a mlžení. Dnes dluží miliony a čelí obžalobě z podvodu.

„Vyprávěla, že má velkou klientelu, že se jim stará o finance a zároveň dělá i soukromé investice,“ popisuje Lucie z Liberce, která se se Sirůčkovou seznámila v létě 2015. Sirůčková jeden čas opravdu pracovala pro finančně poradenskou společnost. Pro neplnění pracovních povinností s ní ale společnost podle svého vyjádření později ukončila spolupráci.

Nicméně v době, kdy tam ještě aktivně působila, se zaštiťovala jménem zaměstnavatele právě při sjednávání soukromých kšeftů. Lidem ze svého okolí nabízela „zaručené“ investiční příležitosti.

Například Lucie jí svěřila půl milionu korun v hotovosti s tím, že jí to bude vynášet měsíčně 6% zisk. Sirůčková měla peníze zhodnocovat údajně přes kasino a nemovitosti získané v dražbách. Pár měsíců Sirůčková zhodnocení vyplácela. Proto Lucie navýšila svoji investici o dalšího půl milionu. Na nic se neptala, nezajímalo ji, jak konkrétně její peníze zhodnocuje, nechtěla vidět žádné doklady.

Byty v Praze za pakatel

Později Sirůčková vyrukovala s další investiční příležitostí – na schůzce v horách, kde Lucie nesměla mít u sebe telefon prý kvůli možnému odposlouchávání, přišla s tím, že má možnost se přes jednoho úředníka v Praze dostat k obecním bytům za bezkonkurenční cenu. Stačí prý maličkost – dotyčného úředníka do začátku založit, aby si on sám mohl byty nakoupit. Následně pak on na oplátku sežene další byty těm, kteří peníze zapůjčili.

„Řekla, že za každý půjčený milion budu mít možnost získat tři byty. Takže jsem si šla půjčit peníze od otce,“ vysvětluje Lucie. Na dotaz, zda jí celá tahle transakce přišla legální, přiznává: „Probudila se ve mně chamtivost.“ Od otce si půjčila dva miliony a ty opět předala Sirůčkové. Z naivní představy, že takto získá možná i šest obecních bytů v Praze, se ale neradovala dlouho.

V létě 2016 Sirůčková postupně přestává vyplácet úroky z investovaných peněz, projekt s obecními byty se údajně sesypal, a tak rozjíždí nový byznys. S luxusní italskou módou. „Přišla k tomu od nějakých Rusů v Praze, kteří to tahali z Itálie. Já jsem se s nimi tenkrát potkal, také jsem váhal, jestli to existuje, nebo ne. Viděl jsem, že tam oblečení je,“ říká Martin P., který do obchodu Sirůčkové investoval kolem půl milionu korun.

Sirůčková následně skutečně nějaké oblečení do Liberce přivezla, věci ale měly ustřižené cedulky. Údajně šlo o staré kolekce určené ke spálení. Tvrdila, že do tohoto obchodu investovala kolem čtyř milionů korun, podle Martina P. ale věci zdaleka takovou hodnotu neměly. Navíc se podle něj obchod ve skutečnosti nikdy nerozjel.

Voda pro Emiráty

Po italské módě přišel čas na vodu. „Měla úžasnou prezentaci, že odkupuje vrt v Ralsku. O ten areál prý není moc pečováno atd., takže je to za dobré peníze. Dokonce tam byl i rozbor vody,“ říká Martin Vejvoda, bývalý spolužák Sirůčkové, který do projektu s vodou investoval 450 tisíc. Sirůčková tvrdila, že pro kojeneckou vodu, která se bude v Ralsku stáčet, má zajištěný odbyt ve Spojených arabských emirátech.

Jenže jak později vyšlo najevo, chlubila se Sirůčková cizím peřím. Tento projekt opravdu existuje, mluvili jsme s jeho skutečným majitelem. Jenže ten nám řekl, že Sirůčková zneužila informace, které získala v jeho firmě v době, kdy se k nim dostala pod záminkou, že na projekt sežene státní dotace.

Vojtěch z Prahy jí na tento projekt půjčil milion a čtvrt. Tomu dokonce tvrdila, že má vystudovanou hydrogeologii. „Uměla působit velmi přesvědčivě. Když řešila nějaký projekt, tak to vypadalo, že je v něm ponořená opravdu do hloubky, že to řeší dnem i nocí,“ říká Vojtěch.

Získat vyjádření Kateřiny Sirůčkové není jednoduché. Telefonní číslo nefunguje, na e-mail nereaguje. Když jsme navštívili jejího otce v Jablonci, tvrdil, že i on sám je svým způsobem poškozený, protože údajně platil dluhy za svou dceru a stálo ho to prý už milion korun. Přislíbil ale, že jí předá kontakt. Po několika dnech dorazilo od Sirůčkové strohé vyjádření: „Celá věc byla postoupena Policii ČR na základě trestního oznámení a prošetřena.“ Na další dotazy už nereagovala.

U soudu jen zlomek peněz

Policie po třech letech vyšetřování obvinila Kateřinu Sirůčkovou z podvodu a letos v květnu byla už také obžalována z podvodu.

U soudu se ale budou řešit údajné podvody pouze za necelý milion a půl, přestože u insolvenčního správce se sešly pohledávky vůči Sirůčkové zhruba za 15 milionů korun. Někteří z poškozených podle policie dostatečně neprokázali finanční toky, které proběhly částečně i v hotovosti.