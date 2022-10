Klinika brala peníze za postižené děti dvakrát: od rodičů i pojišťovny

Lékař Jan Kilián přišel se svou dcerou do kliniky Axon poprvé před dvěma lety. Adriana trpí vážným poškozením mozku, pomocí ortéz udělá sama jen pár kroků, a je tak plně odkázaná na péči rodičů. Adriana na klinice absolvovala postupně tři měsíční terapeutické programy, které její rodiče platili převážně z peněz, které vybrali přes nadace od dobrovolných dárců.

„My jsme se dotazovali, jestli je tam spoluúčast pojišťovny. Ale vzhledem k tomu, že to je soukromé zdravotnické zařízení, tak jsem předpokládal, že to asi nebude žádná sláva,“ vzpomíná doktor Kilián na úvodní rozhovor s majitelkou kliniky, lékařkou Jarmilou Zipserovou. Ta mu prý tehdy řekla, že příspěvky od pojišťovny jsou minimální. „Vzhledem k tomu, že ta terapie stojí kolem 100 tisíc na měsíc, tak jsem si říkal, tak zaplať pánbůh aspoň za těch pár tisícovek. A víc jsem to nepitval,“ dodává Jan Kilián.

Podobnou zkušenost má i Renata Krkonošková, která se svým synem Danielem navštěvovala Axon pět let. Také ona platila rehabilitace v plné výši. „Ze začátku to bylo přes 60 tisíc, a teď jsme se dostali na 80 tisíc,“ vypočítává. Také ona se podle svých slov dotazovala vedení kliniky, jestli se nepodařilo uzavřít smlouvu s pojišťovnou. „Ptala jsem se každý měsíc, co jsem tam jezdila. Pokaždé mně bylo odpovězeno - nezískali jsme, zas nám to zamítli,“ říká paní Krkonošková.

Když se ale mezi rodiči začalo proslýchat, že Axon s některými pojišťovnami přece jen spolupracuje, obrátili se někteří z nich na svou zdravotní pojišťovnu. „Byli jsme překvapení, protože ta paní (pracovnice VZP), která s manželkou mluvila, tak jí říká: No ale já tady vidím, že byly proplacené terapie za vaši dceru. Takže jsme zjistili, že za dceru byla zaplacená pojišťovnou částka zhruba 75 a půl tisíce korun,“ říká Jan Kilián.

Renata Krkonošková pak u stejné pojišťovny zjistila, že za poslední tři terapie klinika obdržela 76 tisíc korun. Po tomto zjištění obě rodiny podaly na VZP podnět k prošetření, zda Axon neúčtuje některé platby jak jim, tak pojišťovně.

Jsou to jen doplatky, tvrdí majitelka

Rehabilitační lékařka Jarmila Zipserová založila kliniku Axon před osmi lety a dnes provozuje pobočky v Praze, Brně, Zlíně a Karlových Varech. Je uznávanou specialistkou v oboru, předtím působila na neurorehabilitační klinice v ostravských Klimkovicích.

„On to nikdo nechce dělat, protože to jsou těžcí pacienti. Já tady občas dostávám pacienta, který je v pozici, že nehýbe téměř žádnou končetinou, vůbec není schopen žádného pohybu. A ta péče je dlouhodobá. To není otázka jedné terapie, ale je to třeba na dva tři roky. Než toho člověka posunete,“ vysvětluje doktorka Zipserová.

Podle ní trvalo pět let, než se s některými pojišťovnami dohodla na tom, že budou na terapie přispívat. „Vysvětlovala jsem jim, jak je tahle terapie strašně důležitá, že jsme schopni spoustu pacientů vrátit do nějakého rozumného života,“ říká.

Zároveň odmítá, že by si něco účtovala dvakrát. Klienti prý jen doplácí za služby, které pojišťovny nehradí. „Já jsem nakoupila milion pomůcek, drahé přístroje, vymýšlím věci…Mám v tom 15 let zkušeností. Do sebe jsem investovala milion do vzdělání, spoustu milionů do vzdělání svých terapeutů. To je ten doplatek, protože jinak se budou o tyhle pacienty starat terapeuti, kteří nemají ty kurzy. Takže to je v tom doplatku,“ vypočítává.

Vidí za tím konkurenci

Majitelka kliniky odmítá i tvrzení rodičů, že nebyli řádně informovaní o tom, co platí ze svého a na co přispívá pojišťovna. „Říkal jim to koordinátor, pan Hrzán. Jeho náplní práce bylo informovat pacienty, jakým způsobem to bude hrazené,“ trvá na svém doktorka Zipserová.

Současně svého dnes již bývalého spolupracovníka obviňuje z toho, že s ní vede konkurenční válku, protože spolupracuje s jiným zařízením. Podle ní je to on, kdo rodiče navádí. „Pan Hrzán se přidal k terapeutce, která od nás odešla, a dneska jsou v místech, kam jsem se já chtěla přestěhovat,“ tvrdí Zipserová. Na dotaz Seznam Zpráv, proč by se do této „války“ nechali zatáhnout rodiče postižených dětí, reagovala tak, že jsou prý sami nešťastní, tak chtějí, aby byla nešťastná i ona.

Podněty jsme prověřili a zjistili, že došlo k duplicitní úhradě zdravotnických služeb. Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra

„Paní primářka považuje za nepřítele každého ve chvíli, kdy z firmy odejde,“ reagoval Martin Hrzán s tím, že rodiče ke konkurenčnímu boji nevyužívá. Podle něj ale v Axonu vládl chaos a stížnosti na proplácení terapií řešil. „Já jsem se s tím setkal párkrát, a to bylo jenom tím, že ti rodiče neustále volali, neustále chodili, že ten přeplatek nebo doplatek od pojišťovny se vrátil rodičům. Bylo to zřídka, a spíš to bylo tak, že kdo měl pojišťovnu, tak zaplatil jak plnou cenu, tak ještě klinika kasírovala od pojišťovny,“ tvrdí Hrzán.

Soudit se nechce

Do jaké míry byli rodiče, kteří se na Seznam Zprávy obrátili, podrobně informováni o tom, jak to v Axonu s platbami je, nelze v tuto chvíli s jistotou říct. Je to tvrzení proti tvrzení. Rodiče dětí to popírají, doktorka Zipserová tvrdí, že ji obviňují neprávem. Žádné peníze, které pojišťovny poslaly Axonu za léčbu jejich dětí, ale těmto konkrétním rodičům ani později vráceny nebyly.

Na základě jejich podnětů nicméně jak Všeobecná zdravotní pojišťovna, tak Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR začaly prověřovat, zda klinika Axon skutečně neúčtovala některé úkony dvakrát, neboli duplicitně.

„Mohu potvrdit, že jsme zaznamenali podněty od zákonných zástupců našich klientů. Podněty jsme prověřili a zjistili, že došlo k duplicitní úhradě zdravotnických služeb. Proto jsme po poskytovateli žádali zpětnou úhradu. Poskytovatel vrátil peníze zpět,“ konstatuje Jana Schillerová, mluvčí Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra (ZP MV). Seznam Zprávy zmapovaly dva takovéto případy - v prvním šlo o částku 68 tisíc, ve druhém 58 tisíc korun. Klinika Axon tedy byla nucena tyto částky pojišťovně vrátit.

Doktorka Zipserová s výsledkem kontroly ze strany ZP MV ale nesouhlasí a zpochybňuje erudici revizního lékaře. „Je to kardiolog, on té rehabilitaci vůbec nerozumí. Nesouhlasím s tím, ale nebudu se s nimi soudit. To je proces na 10 let. Budu já mravenec, který kope do medvěda? Raději sklopím uši, řeknu OK a ty peníze oželím,“ dodává majitelka Axonu.

VZP šetření ještě neuzavřela. „U uvedeného poskytovatele zdravotních služeb VZP skutečně v letošním roce proběhla šetření na způsob vykazování péče (mj. také u vámi uváděných případů). Vzhledem k nedostatečné odpovědi ze strany jednatelky je ještě do konce letošního roku naplánovaná v zařízení revizní kontrola,“ napsala Viktorie Plívová, mluvčí VZP.

Reportáž o stížnostech rodičů sledujte v úvodním videu.