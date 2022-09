Ukrojí developer část parku Nikolajka? Místní jsou proti, radnice souhlasí

Podle mediálního zástupce Čamkovy společnosti nikdy nešlo o developerský projekt, jak ho prezentují odpůrci stavby. „Není to tak, že by majitel pozemku chtěl území zastavit, ale chce tu vybudovat rodinný odkaz a usídlit se tady s rodinou. Po celou dobu to bylo plánované jako soukromé bydlení, žádný developerský projekt,“ tvrdí Jakub Splavec, mediální zástupce majitele pozemků.